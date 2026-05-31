Escursionista 39enne morto sulla Cima Tauffi a Fanano sull'Appenino modenese, malore davanti agli amici

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un escursionista di 39 anni si era incamminato sul sentiero che porta alla Cima Tauffi, nel comprensorio del Cimone, nel territorio di Fanano sull’Appenino modenese. Improvvisamente, dopo essere giunto nella zona sommitale del crinale, l’uomo ha accusato un malore e si è accasciato di fronte al gruppo di amici, che hanno chiamato aiuto. Immediata la risposta della macchina dei soccorsi, che si è attivata anche con l’elisoccorso. Nonostante le manovre di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Escursionista morto sull’Appennino modenese

La vittima è un uomo di 39 anni originario di Budrio, nel Bolognese. L’allarme è stato lanciato attorno alle 14:35 di domenica 31 maggio ed è stato raccolto dalla stazione monte Cimone del Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna.

Come riporta TgCom24, al momento del malore il gruppo stava affrontando l’escursione con l’obiettivo di raggiungere il lago della Ninfa.

I soccorsi

L’elisoccorso è partito da Pavullo mentre i tecnici del Saer si sono attivati per raggiungere il posto. La macchina dei soccorsi, sebbene efficiente e tempestiva, non ha potuto salvare la vita al 39enne.

Il recupero del corpo

Il recupero della salma è stato effettuato tramite elicottero, una volta ottenuta l’autorizzazione del magistrato alla rimozione della salma. Il corpo è stato trasportato al campo sportivo di Fanano (Modena), dove è stato affidato alle onoranze funebri.

Casi recenti

Negli ultimi giorni si sono purtroppo concentrati diversi casi di escursionisti morti in montagna. Sempre nella giornata di domenica 31 maggio, la 75enne Annarita Pacini è morta precipitando dal Sentiero degli Dei ad Amalfi. Si trattava di una persona nota e stimata, essendo la presidente del Centro Sociale Anziani Talenti Annarita Pacini.

Venerdì 29 maggio, il 69enne di Lissone Roberto Parravicini è stato trovato privo di vita in Val Biandino, a monte di Introbio, nel Lecchese. Durante la discesa in solitaria, l’uomo è scivolato precipitando in un dirupo morendo probabilmente sul colpo.