Escursionista morta in Trentino sul Sentiero dell’Orso, precipita per 150 metri davanti al figlio

Una tranquilla giornata in montagna si è trasformata in dramma nel primo pomeriggio del 22 agosto in Trentino. Un’escursionista di 62 anni residente a Rimini ha perso la vita lungo il Sentiero dell’Orso, il percorso che da Madonna di Campiglio conduce a Malga Vallesinella alta, in val Rendena. La donna stava camminando in compagnia del figlio quando, probabilmente a causa di un piede in fallo, è precipitata per circa 150 metri fuori traccia, fermandosi soltanto lungo un sentiero parallelo sottostante.

Escursionista morta in Trentino

La scena è stata drammatica: il figlio ha assistito impotente alla caduta e ha immediatamente chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 alle ore 14.20.

Pochi minuti più tardi una seconda segnalazione è arrivata da altri escursionisti che, percorrendo il sentiero inferiore, si sono imbattuti nel corpo esanime della donna.

La tragedia è avvenuta lungo il Sentiero dell'Orso, il percorso che da Madonna di Campiglio conduce a Malga Vallesinella alta, in val Rendena

La Centrale unica di emergenza ha subito attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino, che hanno raggiunto l’area via terra.

In contemporanea, un elicottero ha sbarcato in quota il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria.

I tentativi di rianimazione e il decesso

Il medico giunto sul luogo dell’incidente ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: la donna era ormai senza vita.

Dopo il nulla osta delle autorità, la salma è stata elitrasportata a valle e messa a disposizione dei familiari.

Il figlio sotto shock

L’episodio ha lasciato sotto shock il figlio e gli altri escursionisti che si trovavano sul posto, testimoni di un dramma consumatosi in pochi istanti.

Questo incidente ricorda i pericoli legati alle escursioni, anche lungo sentieri molto frequentati come quello dell’Orso, noto per i panorami sulle Dolomiti di Brenta ma caratterizzato da tratti esposti e scoscesi.

Il Soccorso alpino del Trentino invita sempre a prestare la massima attenzione durante le uscite in quota: indossare calzature adeguate, rispettare i tracciati e valutare le proprie condizioni fisiche.

In montagna, anche una piccola distrazione o un passo falso possono trasformarsi in tragedia.

Quella che doveva essere una giornata di svago e natura si è trasformata in lutto profondo per una famiglia di Rimini e per l’intera comunità escursionistica.