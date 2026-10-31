Escursionista morto a Pagnona in provincia di Lecco, precipitato dal monte Legnone per decine di metri

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È morto a causa di una caduta durante un’escursione non lontano dalla cima del monte Legnone, a quasi 2mila metri di altezza. Ha perso la vita così un 64enne residente a Milano, precipitando per decine di metri in una zona impervia del versante lecchese, nel territorio del comune di Pagnona. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto.

La caduta dal monte Legnone

L’incidente in montagna si è verificato nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, quando il 64enne milanese si trovava intorno a quota 2mila metri, nei pressi della vetta del Legnone.

Secondo quanto ricostruito da Il Giorno, l’escursionista stava probabilmente scendendo verso valle, direzione Pagnona, in provincia di Lecco, quando sarebbe scivolato mentre si trovava su un terreno scosceso del canalone ovest.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’escursionista morto a Pagnona

A seguito di una dinamica ancora in fase di accertamento, il 64enne milanese sarebbe precipitato per decine di metri, riportando traumi e lesioni gravissime che non gli hanno lasciato scampo.

I soccorsi sono partiti intorno alle 15, quando la centrale operativa di Areu ha fatto scattare l’emergenza, inviando sul posto il Soccorso alpino di Premana, della XIX delegazione Lariana del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), e l’elisoccorso, decollato dalla base di Caiolo, in provincia di Sondrio.

L’escursionista morto a Pagnona

Raggiunto dai tecnici del Cnsas, l’escursionista è apparso da subito in condizioni critiche e per l’equipe medica sbarcata dall’elisoccorso non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

In merito all’incidente sono stati avvertiti anche i carabinieri di Chiavenna, al lavoro per risalire alle cause della morte, se per una distrazione o un malore improvviso. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.