Escursionista morto travolto da una valanga ad Acceglio vicino Cuneo, altri due sarebbero feriti gravemente
Una valanga ha travolto un gruppo di escursionisti ad Acceglio, in provincia di Cuneo, provocando un morto e diversi feriti
Tragedia ad alta quota in Valle Maira, in Piemonte nel territorio di Acceglio in provincia di Cuneo, dove un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga. La vittima è rimasta coinvolta nell’incidente che ha provocato il ferimento di altre tre persone, di cui due in modo grave. Sul posto Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Guardia di Finanza che hanno sorvolato la zona per recuperare i quattro, ma le avverse condizioni meteo hanno reso complicate le operazioni a causa del forte vento che ha messo in difficoltà gli elicotteri giunti nell’area interessata dal distaccamento.
Il dramma si è consumato nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026, poco dopo le 13. L’allarme, infatti, è stato lanciato verso ora di pranzo quando in un’area prossima al bivacco Bonelli, a quota elevata e molto frequentata dagli appassionati di montagna in inverno, è stato notato il distaccamento di grosse dimensioni.
La zona interessata è una di quelle molto frequentata per gite scialpinistiche e ciaspolate, un’area dove però i pendii possono risultare particolarmente instabili in presenza di neve fresca.
La zona del bivacco Bonelli, cerchiata in rosso, dove una valanga ha travolto e ucciso un escursionista
Ed è quello che potrebbe essere successo, con la valanga che ha travolto diverse persone.
Il bilancio è di un morto e tre feriti. A perdere la vita, riferisce ANSA, un escursionista che non ha avuto scampo dopo essere stato centrato dal distaccamento nevoso.
Con lui erano presenti altre persone e i soccorsi sono ora al lavoro per cercare di recuperarli.
Stando a quanto emerso, tre persone sarebbero rimaste ferite: due in maniera grave e trasportate in ospedale in codice rosso, mentre una terza avrebbe subito solo qualche contusione.
Operazioni di soccorso e ricerca complicate per il meteo
Nell’area si sono alzati in cielo gli elicotteri dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di sorvolare la zona alla ricerca di eventuali altri dispersi.
I mezzi hanno raggiunto il bivacco Bonelli, a 2.300 metri di quota, cercando dall’alto altri escursionisti che potrebbero essere stati centrati dalla valanga rimanendo feriti o coperti dalla neve. Il campo base è stato allestito in località Chiappera
Le operazioni, però, sono rese complicate delle condizioni meteo avverse, con l’area compresa tra il lago Apzoi e il vallone del Vallonasso che è interessata da vento forte. Condizioni simili a quelle sul Vajo Gabele a Recoaro Terme, dove uno scialpinista 50enne ha perso la vita davanti a un amico.