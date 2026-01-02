Escursionista morto travolto da una valanga ad Acceglio vicino Cuneo, altri due sarebbero feriti gravemente

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Tragedia ad alta quota in Valle Maira, in Piemonte nel territorio di Acceglio in provincia di Cuneo, dove un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga. La vittima è rimasta coinvolta nell’incidente che ha provocato il ferimento di altre tre persone, di cui due in modo grave. Sul posto Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Guardia di Finanza che hanno sorvolato la zona per recuperare i quattro, ma le avverse condizioni meteo hanno reso complicate le operazioni a causa del forte vento che ha messo in difficoltà gli elicotteri giunti nell’area interessata dal distaccamento.

Valanga in valle Maira in provincia di Cuneo

Il dramma si è consumato nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026, poco dopo le 13. L’allarme, infatti, è stato lanciato verso ora di pranzo quando in un’area prossima al bivacco Bonelli, a quota elevata e molto frequentata dagli appassionati di montagna in inverno, è stato notato il distaccamento di grosse dimensioni.

La zona interessata è una di quelle molto frequentata per gite scialpinistiche e ciaspolate, un’area dove però i pendii possono risultare particolarmente instabili in presenza di neve fresca.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà La zona del bivacco Bonelli, cerchiata in rosso, dove una valanga ha travolto e ucciso un escursionista

Ed è quello che potrebbe essere successo, con la valanga che ha travolto diverse persone.

Un escursionista morto e diversi feriti

Il bilancio è di un morto e tre feriti. A perdere la vita, riferisce ANSA, un escursionista che non ha avuto scampo dopo essere stato centrato dal distaccamento nevoso.

Con lui erano presenti altre persone e i soccorsi sono ora al lavoro per cercare di recuperarli.

Stando a quanto emerso, tre persone sarebbero rimaste ferite: due in maniera grave e trasportate in ospedale in codice rosso, mentre una terza avrebbe subito solo qualche contusione.

Operazioni di soccorso e ricerca complicate per il meteo

Nell’area si sono alzati in cielo gli elicotteri dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di sorvolare la zona alla ricerca di eventuali altri dispersi.

I mezzi hanno raggiunto il bivacco Bonelli, a 2.300 metri di quota, cercando dall’alto altri escursionisti che potrebbero essere stati centrati dalla valanga rimanendo feriti o coperti dalla neve. Il campo base è stato allestito in località Chiappera

Le operazioni, però, sono rese complicate delle condizioni meteo avverse, con l’area compresa tra il lago Apzoi e il vallone del Vallonasso che è interessata da vento forte. Condizioni simili a quelle sul Vajo Gabele a Recoaro Terme, dove uno scialpinista 50enne ha perso la vita davanti a un amico.