Escursionista precipita in montagna dal Pizzo Paradiso, altre cinque persone bloccate in quota

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Un’escursionista è precipitata per alcuni metri da un sentiero ai piedi del Pizzo Paradiso, tra la Valle Pianella e la Valle d’Inferno, a circa 2.500 metri d’altezza. Immediatamente sono partite le operazioni di recupero di una donna ferita e di altre cinque persone rimaste bloccate in quota.

L’incidente dell’escursionista a Pizzo Paradiso

L’incidente in montagna si è verificato sabato 14 novembre intorno alle 13.20. L’escursionista si trovava ad alta quota, circa 2.500 metri, nella zona tra Cima Fontane e Pizzo Paradiso, al confine tra Bergamasca e Valtellina.

La donna era impegnata in un’escursione quando per cause ancora da chiarire è precipitata per alcuni metri da un sentiero tra la Valle Pianella e la Valle d’Inferno. Nell’attivare i soccorsi per lei, sono state segnalate altre cinque persone in difficoltà.

Non è chiaro se la donna ferita e le cinque persone rimaste bloccate in quota facciano parte della stessa comitiva.

I soccorsi per il recupero della donna

A Ornica sono intervenuti l’elisoccorso del 118 da Sondrio, il Soccorso alpino e speleologico di Morbegno e quello della Val Brembana.

La donna ferita è stata recuperata dall’elisoccorso partito da Sondrio ed è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni.

I tecnici del Soccorso alpino e i vigili del fuoco si sono poi dedicati ai cinque escursionisti non in grado di tornare a valle. In quota, c’è nebbia ed è verosimile che il gruppo abbia perso l’orientamento.

Le difficoltà nel recupero dei cinque escursionisti

Gli escursionisti bloccati in quota non sarebbero in situazione di pericolo, ma il loro recupero è reso difficile dalle condizioni climatiche e comunicative.

La zona è infatti scarsamente coperta dalla rete telefonica e le operazioni di soccorso sono complicate anche dalle difficoltà di comunicazione. Sono stati attivati anche i carabinieri della compagnia di Zogno.

Per i soccorsi si è alzato in volo l’elicottero di Areu da Colico, al lavoro anche due squadre del soccorso alpino.