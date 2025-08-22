Escursionista scomparso sul Gran Sasso ritrovato in un canalone, Stefano Persichetti morto a 44 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il 44enne aquilano Stefano Persichetti, scomparso sul Gran Sasso, è stato trovato morto in un canalone del Monte Prena. La localizzazione dell’escursionista è avvenuta grazie a un sistema di rilevamento telefonico montato su un elicottero della Guardia di Finanza. Familiari, amici e comunità abruzzese si stringono nel cordoglio.

Stefano Persichetti morto sul Gran Sasso

Tragico epilogo per la vicenda di Stefano Persichetti, l’escursionista originario dell’Aquila, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì 21 agosto sul massiccio del Gran Sasso.

Il corpo senza vita del 44enne è stato localizzato dopo 24 ore dall’allarme, all’interno di un canalone situato nella zona di Vado di Ferruccio, sul Monte Prena.

L’individuazione è stata possibile grazie all’impiego di un’apparecchiatura sofisticata, capace di intercettare le celle telefoniche, installata a bordo dell’elicottero della Guardia di Finanza.

Com’è morto l’escursionista

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il decesso di Stefano Persichetti, noto sul territorio in quanto figlio di uno stimato pediatra, Berardino Persichetti, sarebbe avvenuto a seguito della probabile caduta accidentale all’interno del canalone.

L’allerta era stata lanciata nella serata di giovedì dai familiari dell’uomo che, non vedendolo rincasare entro le 19 e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, si erano rivolti alle autorità. Sul luogo erano immediatamente intervenute le squadre del Soccorso alpino e speleologico insieme agli uomini della sezione aerea delle Fiamme gialle di Pescara.

Il ritrovamento

Proprio le Fiamme gialle avevano rinvenuto l’automobile di Persichetti parcheggiata lungo la strada che conduce alla via normale del Monte Prena, itinerario che l’escursionista aveva scelto per la sua uscita in montagna.

Durante tutta la mattinata la zona era stata sorvolata anche dall’elisoccorso decollato da L’Aquila, che poco dopo ha portato a termine le operazioni di recupero della salma.

Intanto, sui social network, numerosi amici e membri della comunità abruzzese hanno espresso dolore e solidarietà ai parenti della vittima, manifestando vicinanza in un momento così drammatico e stringendosi attorno alla famiglia.

Un’altra vittima sul Gran Sasso

Poco più di un mese prima, il 12 luglio, erano stati due escursionisti che si trovavano sul Pizzo Cefalone, sempre nel massiccio del Gran Sasso, a lanciare l’allarme per il ritrovamento di un cadavere.

Attirati da una giacca e da alcune tracce di sangue abbandonate lungo il sentiero, i due avevano seguito gli indizi fino a valle, dove avevano poi rinvenuto il corpo di un uomo. Secondo le indagini delle forze dell’ordine, l’ipotesi è stata quella di una caduta di 150 metri, probabilmente causata da un malore.