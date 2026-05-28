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Un doppio trapianto cardiaco eseguito in contemporanea ha permesso di salvare la vita a due pazienti all’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in un intervento eccezionale realizzato con due équipe chirurgiche operative in parallelo. I due uomini affetti da grave cardiomiopatia, erano in lista d’attesa per un nuovo cuore e si erano conosciuti durante i controlli ospedalieri, instaurando un rapporto di amicizia. Nei giorni scorsi, attraverso il sistema nazionale trapianti, sono arrivati due cuori compatibili da diverse regioni italiane, consentendo l’organizzazione di un intervento senza precedenti. “Non ci era mai successo, è stato uno sforzo organizzativo importante che ha richiesto il doppio delle risorse, soprattutto umane. C’è stata una grossa richiesta, alla quale è corrisposta una bellissima risposta, con una partecipazione e un entusiasmo che ha reso possibile il tutto”, ha commentato Amedeo Terzi, Direttore del centro trapianti di cuore.