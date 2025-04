Esemplari di enocione creati in laboratorio 10 mila anni dopo l'estinzione? Come stanno le cose sul metalupo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’azienda Colossal Biosciences ha affermato di aver ricreato in laboratorio l’enocione, un esemplare di canide (o metalupo) estinto ormai da 10 mila anni. L’impresa sarebbe stata condotta effettuando modifiche al genoma del lupo grigio. Tuttavia, la rivista di divulgazione scientifica New Scientist ha sottolineato che poche modifiche genetiche non bastano per ricreare una specie estinta, smentendo di fatto la notizia.

Metalupo ricreato in laboratorio?

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la società ha affermato di Colossal Biosciences aver ricreato un lupo estinto da 10.000 anni, noto anche come enocione.

La notizia che è si è subito diffusa sui social, accompagnata da un video, dove l’azienda mostra i piccoli esemplari di metalupo ricreati in laboratorio.

Colossal ha affermato di aver usato tecnologie di riscrittura genetica, effettuando delle modifiche per ottenere il genoma completo di enocione.

Le informazioni genetiche sarebbero state reperite dall’azienda grazie al Dna di dire wolf, così viene anche chiamato l’enocione, tratta da fossili antichissimi, che risalgono anche a 72.000 di anni fa.

Il post che Colossal ha pubblicato sull’account X ufficiale parla di “un balzo avanti per la scienza”, oltre che per la conservazione delle specie.

Come stanno davvero le cose sull’enocione

L’impresa di Colossal Biosciences ha fatto rapidamente il giro del mondo: tuttavia, le cose non starebbero esattamente come dichiarato dall’azienda.

Grazie a un recente articolo pubblicato sul New Scientist, è stato possibile comprendere che, in realtà, Colossal non ha riportato in vita l’enocione.

Secondo il New Scientist, i tre cuccioli che Colossal Biosciences chiama dire wolf, metalupi o enocioni, sarebbero stati ricreati in laboratorio effettuando delle modifiche genetiche ai lupi grigi. Questo perché, stando a Beth Shapiro della Colossal Bioscience, enocione e lupo grigio condividono il 99,5% del DNA.

Tuttavia, mente il genoma del lupo grigio conta almeno 2,4 miliardi di coppie di basi, per la creazione dei tre “metalupi” sarebbero state apportate solamente 20 modifiche genetiche.

Un antichissimo antenato comune

Inoltre, New Scientist ha anche notato che l’enocione, il cui nome scientifico è Aenocyon dirus, somigliava a un enorme lupo con manto bianco.

Tuttavia, nonostante le somiglianze fisiche, uno studio risalente al 2021 sul Dna ha mostrato che l’antenato comune condiviso da enocione e lupo grigio risale a 6 milioni di anni fa.