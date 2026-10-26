Esenzione bollo auto 2027 ma non solo, chi ha la scadenza tra ottobre e dicembre 2026 potrebbe non pagare
L'esenzione del bollo auto 2027 riguarda auto fino a 80 kW, moto e ciclomotori. Decisiva la scadenza del pagamento: chi deve rinnovare a gennaio potrebbe non pagare
Il bollo auto sarà abolito temporaneamente nel 2027 per alcune categorie di automobilisti, ma l’esenzione potrà riguardare anche i rinnovi relativi a periodi che iniziano negli ultimi mesi del 2026. Per chi deve rinnovare la tassa entro novembre o dicembre 2026 c’è la possibilità che il pagamento comprenda parte dell’anno successivo.
- Esenzione bollo auto 2027, chi non dovrà pagare
- Bollo auto in scadenza tra ottobre e dicembre 2026, chi può evitare il pagamento
- Bollo auto non pagato nel 2026, cosa succede nel 2027
Esenzione bollo auto 2027, chi non dovrà pagare
L’articolo 2 del decreto-legge 162/2026 prevede l’esenzione dalla tassa automobilistica per le persone fisiche che rispettano determinati requisiti.
Per le automobili, il beneficio riguarda i veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche ibridi o a doppia alimentazione, con una potenza non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli.
È inoltre necessario che il mezzo sia regolarmente assicurato.
L’agevolazione può essere riconosciuta per una sola automobile per ciascun contribuente.
Chi possiede più vetture con i requisiti richiesti beneficia dell’esenzione su quella meno potente.
In caso di parità di potenza, viene considerata l’automobile per la quale sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore.
Bollo auto in scadenza tra ottobre e dicembre 2026, chi può evitare il pagamento
La principale novità riguarda il criterio utilizzato per individuare i versamenti esenti.
Non conta l’anno a cui si riferisce il bollo, ma il termine ordinario entro il quale deve essere pagato.
Come chiarito anche dall’Automobile Club d’Italia, l’esenzione si applica ai versamenti con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Per i veicoli già in circolazione, il rinnovo deve essere generalmente effettuato entro il mese successivo alla scadenza del periodo tributario precedente, salvo regole territoriali particolari. Questo significa che:
- Bollo in scadenza a ottobre 2026: il rinnovo è normalmente dovuto entro novembre 2026 e non rientra nell’esenzione.
- Bollo in scadenza a novembre 2026: il pagamento deve essere effettuato entro dicembre 2026 e rimane obbligatorio.
- Bollo in scadenza a dicembre 2026: il rinnovo è generalmente previsto entro gennaio 2027 e può beneficiare dell’esenzione.
La stessa regola si applica alle successive scadenze del 2027.
Per esempio, chi dovrebbe rinnovare il bollo a febbraio o aprile 2027 potrà usufruire dell’agevolazione, purché siano rispettate tutte le condizioni richieste.
Bollo auto non pagato nel 2026, cosa succede nel 2027
L’introduzione della nuova esenzione non cancella automaticamente i debiti relativi agli anni precedenti.
Un automobilista che avrebbe dovuto versare il bollo entro il 2026 rimane tenuto al pagamento anche se decide di regolarizzare la propria posizione nel 2027.
La normativa considera infatti la scadenza originaria del versamento e non la data in cui viene effettivamente effettuato.
Di conseguenza, rinviare volontariamente il pagamento al nuovo anno non permette di accedere all’agevolazione.
Restano inoltre applicabili le eventuali sanzioni e gli interessi previsti per i ritardi, secondo le regole vigenti.