Esenzione bollo auto 2027, niente tassa automobilistica anche per le famiglie con almeno 4 figli

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Altre novità sul fronte bollo auto: la Manovra 2027, che rende permanente l’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli fino a 80 kW, introduce anche un contributo fino a 385,71 euro per i nuclei con più di tre figli. Su questo punto, però, ci sono degli stringenti parametri da rispettare.

Bollo auto 2027, cosa cambia

Lo stop al bollo auto dal 2027 riguarda tutte le auto fino a 80 kW in possesso di persone fisiche. Vale su tutti i modelli: benzina, gasolio o ibridi. Ma se in famiglia si possiedono più auto, lo stop al bollo vale solo per una di esse. Tutte le altre, invece, continueranno a pagare il bollo come sempre. L’esenzione, in tali casi, si applica solo all’auto di potenza inferiore.

Chi non ha un’auto fino a 80 kW, può usare l’esenzione su una moto a benzina (non elettrica). O, in mancanza, su un ciclomotore. Se si cambia l’auto, però, non si ha diritto a una seconda esenzione sull’auto nuova nello stesso anno. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome la misura si applica previo accordo con lo Stato.

ANSA

Bollo auto, conta la scadenza

Il bollo auto si paga in base alla data di scadenza prevista dalla legge, non ai mesi in cui la tassa copre effettivamente il possesso del veicolo. In pratica, se il bollo scade nel 2026, va pagato per intero anche se il periodo di validità si estende ai primi mesi del 2027.

L’eventuale nuova esenzione prevista per il 2027 non consente di recuperare le somme già versate per quei mesi. L’agevolazione, tirando le somme, spetta per i versamenti con scadenza ordinaria tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Bollo auto, agevolazione per famiglie con oltre tre figli

C’è poi il capitolo famiglie: la Manovra 2027 introduce una agevolazione per i nuclei con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Viene coperta la spesa per il bollo auto fino a un massimo di 385,71 euro, per una sola auto omologata da sei a nove posti (a benzina, diesel o anche ibrida) con potenza fino a 133 kW.

Il bonus sarà erogato dall’Inps sulla base dei dati forniti dal ministero delle Infrastrutture. Il contributo non conta ai fini dell’Isee. C’è un paletto da rispettare: se la famiglia ha più auto da sei a nove posti, il contributo va a quella meno potente. E chi ottiene il bonus perde l’esenzione sugli altri veicoli del nucleo: il bonus per il monovolume e l’esenzione da 80 kW non sono cumulabili.