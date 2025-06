Esenzione Canone Rai, come evitare di pagarlo e cosa inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Entro il 30 giugno 2025 chi non vuole pagare il canone Rai deve inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di esenzione. Ne hanno diritto ultrasettantacinquenni con reddito fino a 8.000 euro, diplomatici e militari stranieri e chi non detiene un apparecchio televisivo.

Come non pagare il canone Rai

Ci sono diversi modi per essere esonerati dal pagamento del Canone Rai, uno di questi è far parte delle categorie escluse, l altro sistema è farsi escludere. Gli esonerati dal Canone Rai sono:

ultrasettantacinquenni con reddito annuo uguale o inferiore a 8.000 euro;

diplomatici e militari stranieri in servizio in Italia;

intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono un televisore in nessuna delle abitazioni a loro nome né in quelle dei familiari coabitanti.

123RF Come ottenere l’esenzione

Chi rientra in queste categorie non sarà addebitato in bolletta a patto di presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro i termini stabiliti. Vediamo quindi proprio la scadenza per la richiesta di esenzione dovuta alla non detenzione di un televisore.

Esenzione: fino al 30 giugno

Per ottenere l’esonero per il secondo semestre 2025 la dichiarazione deve arrivare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2025.

I non detentori di un apparecchio TV con contratto energia residenziale evitano l’addebito automatico in bolletta. Gli ultrasettantacinquenni e i diplomatici/militari stranieri presentano la richiesta con le stesse modalità, specificando la propria condizione e allegando i documenti di reddito o di nomina.

La scadenza del 30 giugno permette di bloccare il canone per il periodo luglio-dicembre 2025.

Come presentare la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione si compila sul quadro A del modello disponibile sul sito Agenzia delle Entrate. Il titolare di utenza elettrica residenziale o l’erede può inviarla tramite:

applicazione web dell’Agenzia delle Entrate;

intermediari abilitati (CAF, professionisti);

PEC (firma digitale) a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;

O attraverso raccomandata senza busta a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, con documento d’identità valido.

Infine, dal 1° febbraio al 30 giugno la dichiarazione vale per il solo secondo semestre, mentre per coprire l’intero anno va presentata tra il 1° luglio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento.