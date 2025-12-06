Esenzione dal pagamento del bollo auto da gennaio 2026, a chi spetta e come richiedere l'esonero

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Bollo auto 2026, come funziona l’esenzione

Le legge di bilancio contiene una misura molto interessante per gli automobilisti: a partire dal 1 gennaio 2026, è prevista una esenzione dal pagamento del bollo auto, in base a determinati requisiti.

A beneficiare dell’esonero sono due gruppi di cittadini: chi ha un reddito annuo sotto gli 8000 euro e chi possiede un veicolo elettrico o ibrido immatricolato dal 2022 in poi. L’obiettivo della misura è alleggerire il carico fiscale su chi ha redditi bassi e incentivare una mobilità più ecologica.

Da gennaio 2026 esenzione del bollo auto per due categorie di cittadini

Come richiedere l’esenzione

Per chi ha un reddito sotto la soglia indicata, sarà necessario presentare un documento aggiornato che certifichi la situazione economica.

L’esenzione per chi possiede auto elettriche o ibride è automatica se il veicolo risulta correttamente validato come elettrico o ibrido nei registri ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questo caso, non si pagherà il bollo per cinque anni dalla data di immatricolazione.

Dove si effettua la domanda

La domanda dovrà essere inoltrata agli uffici competenti (ad esempio la Agenzia delle Entrate o gli uffici regionali preposti) compilando un modulo specifico e allegando la documentazione richiesta.

Per chi è over 65 o ha una disabilità, possono essere necessari ulteriori attestati. Si consiglia di conservare copia di ogni documento inviato e rispettare le scadenze.

La data ordinaria per il pagamento del bollo resta il 31 gennaio, ma chi risulta ammesso all’esenzione non dovrà versare nulla a partire dal 2026.

I costi del bollo

Il costo del bollo varia sensibilmente da Regione a Regione, in base a tariffe decise dagli enti locali. Le Regioni in cui il bollo risulta mediamente più caro sono quelle del Sud, come la Campania e l’Abruzzo, dove per un’auto Euro 4/5/6 di potenza base (fino a 100 kW) la tariffa può raggiungere circa 3,12 euro/kW.

In particolare la Campania è spesso segnalata come la regione con il bollo più alto. Al contrario le province autonome, come Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento, offrono le tariffe più contenute d’Italia: nella prima i costi possono arrivare a circa 1,96 euro/kW per vetture di potenza fino a 100 kW.