Esercito per le strade di Palermo per "controlli straordinari", l'ipotesi di Giorgia Meloni in visita in città

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Giorgia Meloni, in visita a Palermo, ha parlato di controlli straordinari nella città forse anche con il coinvolgimento dei militari e dell’Esercito. La premier è intervenuta in Prefettura, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “A Palermo lo Stato c’è e vuole essere sempre più presente, con determinazione, umiltà, senza mai indietreggiare”, ha detto.

Giorgia Meloni al comitato per l’ordine e la sicurezza

Giorgia Meloni ha presieduto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, prima di andare al Museo del presente “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992.

Appena arrivata nel capoluogo siciliano, la presidente del Consiglio ha voluto rendere omaggio, deponendo un mazzo di fiori, alla stele dedicata al magistrato, alla moglie e agli uomini della scorta, lungo l’autostrada A29, in prossimità di Capaci, nel luogo della strage.

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“A pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D’Amelio – ha affermato durante la riunione -, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro. Grazie alla magistratura e alle Forze dell’ordine per aver fermato la banda dei Kalashnikov. La legalità è la strada”.

La premier ha sottolineato che “chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, che agisce e colpisce”.

L’ipotesi dell’esercito in strada

Sempre durante la riunione, Giorgia Meloni ha spiegato che questo “comitato dovrà trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni operative per avviare un’operazione straordinaria di controllo e presidio fisso del territorio” di Palermo “a partire dai quartieri più a rischio, penso allo Zen ma non solo”.

L’ipotesi della premier è “un presidio che si può garantire con le Forze di polizia ma non solo, forse anche con il coinvolgimento dei militari e dell’Esercito in operazioni congiunte”.

“Se necessario possiamo anche intervenire sulle norme che oggi disciplinano Strade sicure”, ha spiegato.

“Penso che questo – ha aggiunto – sia il passo successivo che possiamo fare per affermare ancora di più il lavoro importante che è stato fatto e che è necessario per stroncare l’escalation di violenza che una parte di questo territorio sta vivendo” ma anche per “mandare avanti un lavoro di cui dobbiamo andare fieri“.

Meloni e il rafforzamento degli strumenti contro le mafie

Giorgia Meloni ha ribadito che lo “Stato qui (a Palermo, ndr) non ha abbassato la guardia, continua a colpire la criminalità organizzata nei suoi interessi economici, nelle sue strutture, nella sua capacità di intimidazione”.

Ma l’impegno è a “insistere evolvendo. Le mafie cambiano, investono nell’economia legale, sfruttano le nuove tecnologie, cercano nuovi spazi di infiltrazione, nuovi strumenti per condizionare il tessuto produttivo” perciò è “fondamentale continuare a rafforzare gli strumenti investigativi e continuare a sostenere il lavoro di tutte le istituzioni impegnate su questo fronte”.

“Io sono qui soprattutto per dire grazie a voi e, con voi, per dare un messaggio chiaro – ha concluso – a Palermo lo Stato c’è e vuole essere sempre più presente, con determinazione, umiltà, senza mai indietreggiare. È il modo più serio che conosciamo per onorare chi ha dato la vita per la libertà e la legalità in territori come questo”.

La premier ha poi partecipato alla cerimonia durante la quale è stata disvelata la Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992.

“Gli eroi non sono persone dotate di poteri straordinari, ma persone che quando si è presentato il momento di dover scegliere hanno saputo da che parte stare, quale fosse la strada giusta da imboccare”, ha detto nel suo intervento al Museo del Presente.

Poi Meloni ha continuato: “questo è l’insegnamento che dobbiamo portare con noi. Scriveva Tolkien che sono le piccole mani che cambiano il mondo. Le piccole azioni quotidiane che marchiano il mondo, fanno la differenza tra giusto e sbagliato”.