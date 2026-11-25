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L’esercito degli Stati Uniti ha fatto esplodere in maniera controllata un deposito di 4,4 tonnellate di azoturo di piombo, un elemento chimico utilizzato per la fabbricazione di bombe, in una base in Iowa. Il materiale era diventato instabile e, secondo i militari, rischiava di esplodere in maniera spontanea durante l’inverno. Si tratta della prima operazione simile negli Usa dagli anni ’70. Diverse organizzazioni ambientaliste e gruppi di abitanti avevano protestato contro l’esplosione, per paura che nelle vicinanze si diffondesse una nube tossica.

L’esplosione di 4,4 tonnellate di azoturo di piombo in Iowa

L’esplosione programmata è avvenuta alle 11 del mattino ora locale, le 17 ora italiana, del 25 novembre. L’esercito ha dichiarato che l’operazione è stata “un grande successo” e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto sui suoi profili social che il contenimento della detonazione è andato meglio del previsto.

L’operazione è stata portata a termine nello stabilimento per la produzione di munizioni di Middletown, nel sud-est dell’Iowa, Stato americano che si trova quasi perfettamente nella regione centro-settentrionale del Paese. La sostanza fatta esplodere, l’azoturo di piombo, era contenuta in 68 barili, spostati lì nel 2009 e risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

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L’Agenzia per la protezione ambientale (Epa) ha dichiarato di non aver rilevato piombo nell’aria dopo l’esplosione: “Nel corso dei prossimi minuti, ore e giorni, i 300 dipendenti e collaboratori dell’Epa, già dislocati sul campo, effettueranno un monitoraggio ampio e approfondito, prelevando campioni di aria, suolo e acqua e avviando, se necessario, interventi di bonifica”, ha dichiarato in un comunicato l’amministratore dell’Epa, Lee Zeldin.

Cos’è l’azoturo di piombo

L‘azoturo di piombo è un composto tossico e instabile, che causa un’esplosione se sottoposto a sforzi meccanici, elettricità statica o calore in quantità relativamente basse. È un detonatore, che significa che viene utilizzato negli ordigni per far esplodere un’altra sostanza, più potente ma che richiede livelli di energia maggiori per detonare.

Proprio per la sua instabilità, conservarlo per lunghi periodi è pericoloso. Basta una caduta di pochi centimetri, una scarica di elettricità statica o una fiamma per attivare l’esplosione. L’azoturo di piombo conservato a Middletown si era degradato ed era diventato così instabile che le variazioni di temperatura ambientale che l’inverno dell’Iowa avrebbe portato allo stabilimento avrebbero rischiato di farlo detonare.

Le proteste degli abitanti

Diverse associazioni ambientaliste avevano protestato contro la detonazione programmata dell’azoturo di piombo di Middletown e avevano chiesto all’esercito di eliminare il materiale in maniera diversa. I militari avevano però concluso, dopo alcune analisi, che ogni manipolazione della sostanza avrebbe rischiato di avviare un’esplosione incontrollata.

Le famiglie nel raggio di 8 chilometri dallo stabilimento hanno ricevuto un avviso che le intimava a prepararsi a un’evacuazione temporanea. Quelle nel raggio di 32 chilometri sono state invitate a disattivare i sistemi di areazione delle case e a non uscire durante l’operazione di detonazione. Diversi agricoltori della zona (l’Iowa è uno degli Stati più agricoli degli Usa) hanno raccolto campioni di suolo per verificare eventuali depositi di piombo.

Le proteste delle associazioni ambientaliste e dei cittadini avevano fatto rimandare più volte la detonazione dell’azonturo di piombo. Inizialmente, sarebbe dovuta avvenire il 20 novembre, ma il 19 una corte federale aveva sospeso il permesso a procedere temporaneamente. Decisione poi revocata il 23 novembre.