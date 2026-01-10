Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Perugia è stata disposta la chiusura per 15 giorni di un esercizio pubblico a seguito di irregolarità amministrative e episodi di disordini che hanno coinvolto alcuni avventori del locale. Il provvedimento, adottato dal Questore Dario Sallustio, è stato eseguito dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, come previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S..

Il provvedimento in un locale di Perugia

La decisione di sospendere l’attività dell’esercizio pubblico è stata presa dopo che, negli ultimi due anni, sono state riscontrate numerose irregolarità amministrative e diversi episodi di disordini all’interno del locale.

In particolare le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire in più occasioni per gestire situazioni di violenza, alcune delle quali hanno visto coinvolto anche l’allora titolare dell’attività.

Controlli e sanzioni amministrative

Nel mese di settembre scorso il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, insieme agli operatori della A.S.L., ha effettuato una verifica approfondita all’interno del locale di Perugia.

Durante il controllo sono emerse diverse violazioni relative alle condizioni strutturali delle attrezzature, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, al controllo degli animali infestanti e alla mancata predisposizione di procedure di autocontrollo.

Queste irregolarità hanno portato alla contestazione di illeciti amministrativi e all’applicazione di 2000 euro di sanzioni.

Le motivazioni della chiusura

La reiterazione di episodi violenti e la presenza di irregolarità hanno spinto il Questore di Perugia ad avviare il procedimento di chiusura, previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S..

Il provvedimento è stato adottato per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il rischio che il locale potesse diventare nuovamente teatro di tensioni altri episodi analoghi che portassero alla contestazione di illeciti di vario titolo.

Il decreto di chiusura è stato notificato ed eseguito dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, che ha provveduto alla chiusura immediata dell’attività. L’esercizio pubblico resterà chiuso per 15 giorni, come stabilito dal provvedimento del Questore.

La chiusura dell’esercizio pubblico a Perugia rappresenta un intervento deciso delle autorità per contrastare situazioni di illegalità e comportamenti molesti che possono mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento mira a ristabilire condizioni di legalità a tutela sia degli avventori che della collettività.

IPA