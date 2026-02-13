Esondazione a Cassano all'Ionio in Calabria, evacuate 500 persone dalle frazioni Piano Scafo e Lattughelle
Disposta l'evacuazione di 500 persone a Cassano all'Ionio, in provincia di Cosenza, residenti nelle frazioni a rischio per l'esondazione del fiume Crati
Paura per decine di famiglie di Cassano all’Ionio per l’esondazione del fiume Crati. Il sindaco del comune in provincia di Cosenza, Gianpaolo Iacobini, ha comunicato tramite i social l’evacuazione di circa 500 persone dopo la rottura degli argini del corso d’acqua, ingrossato dalle forti precipitazioni provocate dal maltempo che ha investito la Calabria.
- L'evacuazione a Cassano all'Ionio
- L'esondazione del fiume Crati
- L'allerta per il maltempo in Calabria
L’evacuazione a Cassano all’Ionio
Il primo cittadino di Cassano all’Ionio ha avvisato la popolazione residente nelle frazioni di Piano Scafo, Lattughelle, Laghi di Sibari e zone limitrofe, interessate dal rischio allagamenti per lo straripamento del fiume Crati, “che è necessario per ragioni di sicurezza evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione”.
L’allerta è stata comunicata dall’account Facebook del Comune, invitando i cittadini a contattare l’amministrazione tramite la pagina ufficiale o il numero 0981 74005, per ricevere aggiornamenti o in caso di emergenze.
L’esondazione del fiume Crati
Il sindaco Gianpaolo Iacobini ha fatto il punto della situazione con un video pubblicato in un altro post, tramite cui ha raccomandato nuovamente ai residenti delle borgate interessate di lasciare le abitazioni o salire ai piani alti, limitando in ogni caso gli spostamenti anche per non intralciare le operazioni del personale di soccorso.
“Evitate i piani terra e gli scantinati, arriveremo ovunque con i soccorritori” è l’appello del primo cittadino.
L’allerta per il maltempo in Calabria
L’emergenza nel comune del Cosentino è scattata sulla scorta del maltempo che in Calabria sta imperversando in particolare in tutta la provincia, provocando l’innalzamento dei livelli di altri corsi d’acqua come il fiume Busento.
Per il rischio esondazione del Crati anche a Corigliano-Rossano, il sindaco del Comune, Flavio Stasi, ha invitato ad evacuare in via precauzionale le abitazioni in contrada Thurio, Ministalla e Foggia.
L’ordinanza riguarda una sessantina di famiglie.