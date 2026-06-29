Esopianeta GJ 436 b orbita vicino alla sua stella e la influenza, perché la scoperta è rivoluzionaria

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stata fatta una scoperta su un esopianeta con caratteristiche simili a Nettuno. Uno studio andato avanti per 16 anni ha permesso di ribaltare il paradigma classico secondo cui le interazioni fisiche sarebbero guidate unicamente dalla radiazione e dalla gravità della stella verso il pianeta. Nelle conclusioni della ricerca, si capisce come la scoperta dello scudo magnetico costituisca un fattore cruciale.

L’interazione tra l’esopianeta GJ 436 b e la sua stella

Al centro dello studio, pubblicato su Science e coordinato dall’Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), c’è l’esopianeta GJ 436 b. Si tratta di un corpo celeste con una massa simile a quella di Nettuno che si muove su un’orbita estremamente ravvicinata alla sua stella.

Questa vicinanza ribalta il paradigma classico secondo cui le interazioni fisiche sarebbero guidate solo dalla radiazione e dalla gravità della stella verso il pianeta. Daniel Revilla, ricercatore dell’IAA-CSIC e autore principale dello studio, ha descritto la scoperta: “In particolare, abbiamo osservato che GJ 436 b, un esopianeta simile a Nettuno che orbita molto vicino alla sua stella, produce variazioni regolari nell’emissione della stella a specifiche lunghezze d’onda”.

L’interazione inietta energia nella cromosfera stellare, con una periodicità di otto anni (riscontrata nel 2008, 2016 and 2024) che coincide con il ciclo magnetico della stella.

Il ruolo dei modelli teorici dell’INAF

Per analizzare i sedici anni di osservazioni spettroscopiche ad alta risoluzione dei telescopi CARMENES e HARPS, i ricercatori hanno applicato modelli matematici avanzati.

Come confermato da Antonino F. Lanza, ricercatore dell’INAF e coautore della pubblicazione:

Analizzando i segnali spettroscopici tramite modelli teorici sviluppati presso l’INAF, siamo riusciti a stimare l’intensità del campo magnetico, una proprietà estremamente complessa da misurare su un esopianeta.

Le stime indicano che il campo magnetico di GJ 436 b ha un’intensità compresa tra 2,33 e 27 volte quella di Giove. Lanza ha aggiunto:

Questo specifico lavoro contribuisce al dibattito dimostrando che i modelli teorici sviluppati presso l’INAF possono essere applicati con successo non solo ai pianeti giganti delle dimensioni di Giove, ma anche a pianeti più piccoli, dalle dimensioni paragonabili a quelle di Nettuno. Forse ti può interessare Anomalia nel nucleo terrestre, perché il flusso di ferro ha cambiato direzione al centro della Terra Il ferro liquido nel nucleo terrestre ha invertito il suo flusso: uno studio svela un'anomalia che influenza il campo magnetico e la rotazione del pianeta

Lo scudo magnetico e i criteri di abitabilità

La determinazione dello scudo magnetico planetario è un fattore cruciale per capire l’evoluzione e la conservazione delle atmosfere rispetto ai venti stellari, un meccanismo visibile anche nel nostro sistema solare, dove la perdita del magnetismo su Marte ha causato la desertificazione del pianeta.

Nelle conclusioni della ricerca, Daniel Revilla ha ribadito il valore metodologico dei risultati ottenuti:

Finora, misurare il campo magnetico di un esopianeta era un’impresa difficilissima. Questa proprietà è invece la chiave per capire se un pianeta è in grado di proteggere la propria atmosfera e, in definitiva, se può sostenere condizioni favorevoli alla vita.

La metodologia apre così nuove prospettive per catalogare i criteri di abitabilità nello spazio profondo.