Esordio di Salvo Sottile come conduttore di Ore 14 dopo l'addio di Milo Infante: "Tutto è cambiato"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nuova era per Ore 14. Dopo l’addio di Milo Infante, passato a Mediaset, Salvo Sottile ha raccolto il testimone alla conduzione del programma di Rai 2. Nella puntata d’esordio di lunedì 7 settembre, il nuovo volto del format ha aperto mettendo subito in chiaro le novità e gli obiettivi: “Sono sempre le ore 14: Tutto è cambiato: lo studio, il conduttore, ma non la voglia di raccontare i grandi fatti della cronaca italiana”.

Le prime parole di Salvo Sottile a “Ore 14”

Salvo Sottile ha esordito così nella sua nuova veste da conduttore del programma della Rai: “Buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione di Ore 14. Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14. Tutto è cambiato: lo studio, il conduttore, ma non la voglia di raccontare i grandi fatti della cronaca italiana. Raccontare il Paese attraverso i fatti di cronaca”.

Poi ha aggiunto: “E allora cominciamo subito, vediamo gli argomenti principali di cui ci occuperemo oggi”. Ossia Pietracatella, Garlasco e poi l’omicidio Paganelli con “un’intervista esclusiva” a Louis Dassilva: “Parla per la prima volta uno dei protagonisti indiscussi della cronaca nera di questi anni” che “rompe il silenzio per la prima volta nello studio di Ore 14 per raccontare la sua verità dopo l’assoluzione. Era l’unico indagato e imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Oggi e domani sarà con noi per una lunga e approfondita intervista”.

Roberta Capua come Monica Leofreddi

L’altra novità è rappresentata dalla presenza di Roberta Capua, conduttrice ed ex Miss Italia, nei panni di opinionista della trasmissione.

Nei fatti, va a sostituire Monica Leofreddi, che ha accompagnato Milo Infante a Mediaset.

La prima parte dell’intervista a Louis Dassilva

Dopo aver parlato del femminicidio di Lorena Isceri, Sottile ha introdotto Louis Dassilva, parlando dell’assoluzione e dei mesi passati in carcere con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli.

“La prima cosa che ho fatto da uomo libero è stata fare colazione coi miei avvocati. Quando ti mancano le piccole cose, poi le apprezzi di più”, ha dichiarato.

Dassilva ha anche spiegato di non aver parlato in questi tre mesi (l’assoluzione è arrivata a inizio giugno) perché “riprendersi la vita non è facile, soprattutto per poter stare davanti alla gente”.

Nei suoi 694 giorni passati in carcere, “il momento dello sciopero della fame è stato il più duro”. Ha poi aggiunto che gli altri detenuti “mi hanno aiutato, anche spiritualmente. Ho imparato a essere umile, rispettoso, cordiale, paziente”.