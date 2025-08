Esperto di truffe agli anziani di soli 16 anni arrestato a Ischia, due giorni prima stesso reato a Roma

Un 16enne esperto in truffe ai danni degli anziani è stato arrestato a Ischia. Il giovane aveva truffato una donna di 83 anni, abitante dell’isola, che si è poi insospettita e ha allertato i carabinieri. Due giorni prima il ragazzo aveva messo a segno una frode simile a Roma.

Arrestato 16enne esperto di truffe agli anziani

La truffa del 16enne è iniziata con una telefonata in cui si fingeva maresciallo. “Abbiamo arrestato sua figlia e se vuole liberarla deve pagare una cauzione”, ha detto all’anziana 83enne di Ischia.

Poi si è presentato a casa della donna ed è riuscito a portare via i risparmi di una vita pari a circa 10mila euro e dei gioielli.

La mappa di Ischia dove il 16enne ha messo in atto la truffa all’anziana

Dopo che il giovane è andato via, l’anziana ha compreso di essere stata vittima di una truffa e ha chiamato la figlia che ha contattato il 112.

I carabinieri della compagnia di Ischia, allertati dalla centrale operativa, si sono messi subito alla ricerca del giovane, seguendo le indicazioni dell’83enne che l’aveva descritto con indosso una maglietta bianca e un jeans.

Infine è stato fermato un ragazzo somigliante alla descrizione fornita dall’anziana vittima che dal controllo dello smartphone è risultato essere proprio il truffatore.

Le truffe su commissione

Sul telefono del ragazzo è stata trovata una chat con un interlocutore chiamato “Arsenio Lupen“.

Nella conversazione whatsapp, insieme alle foto del bottino, anche la frase “sta carica la signora tiene 100 anni non preoccuparti”. Nelle tasche del giovane sono stati trovati 150 euro che, verosimilmente, erano il compenso per la truffa su commissione.

Si è poi scoperto che il ragazzo era fuggito da una comunità in cui sarebbe dovuto restare per 12 mesi in affidamento in prova, sempre a seguito di una truffa ai danni di anziani consumata a Roma due giorni prima, il 30 luglio.

I carabinieri hanno ricostruito il percorso del minorenne che era passato in una casa vacanze prima di arrivare al porto. Nell’appartamento i militari hanno trovato 6.700 euro, una spilla d’oro e un orecchino a pendolo nascosti in un armadio, proprio i gioielli scomparsi dall’abitazione dell’83enne ischitana.

In casa c’era anche un 33enne incensurato di Napoli che è stato denunciato per concorso in truffa e ricettazione, mentre il 16enne è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Un’altra truffa a Napoli

I carabinieri, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti anche a Terzigno (Napoli) per la segnalazione di una persona sospetta in un immobile.

Nei pressi del condominio i militari hanno trovato un 43enne casertano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso della somma in contanti di mille euro e di diversi gioielli.

Dopo pochi minuti si è accertato che la refurtiva proveniva dalla truffa ai danni di una 70enne, frode messa in atto con le stesse modalità di quella di Ischia. Il 43enne è stato arrestato e il denaro e i gioielli sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

Dal primo gennaio a fine luglio 2025 i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato 71 persone, di cui i giovani sono in aumento, e ne hanno denunciato 36 per truffe agli anziani.