Esplodono le truffe online o via messaggio, le 11 parole più usate per tendere le trappole e rubare soldi

Le truffe affettive si stanno diffondendo molto in tutto il mondo e anche in Italia. Si tratta di raggiri in cui i truffatori puntano a creare un legame sentimentale con le vittime attraverso messaggi scambiati sulle piattaforme social o su app di incontri. A un certo punto del rapporto, l’interlocutore dice di trovarsi in una situazione di emergenza e di aver bisogno di soldi, facendosi quindi inviare denaro tramite bonifico.

Truffe affettive

Le truffe affettive prendono di mira soprattutto persone tra i 50 e i 60 anni, single o magari rimaste vedove. Le vittime preferite sono le donne, e due terzi di quelle italiane si trovano al Nord.

I messaggi possono iniziare sui social o sulle app di incontri. Una sottocategoria di queste truffe è quella in cui il criminale si finge un personaggio famoso, cercando le proprie vittime nelle pagine dei fan sui social.

Non si tratta di veri e propri crimini informatici, ma di ingegneria sociale. A commetterle non sono hacker, ma persone che, attraverso internet, manipolano le vittime per convincerle a inviare loro denaro.

Le parole sospette

La trasmissione Rai UnoMattina ha mostrato i risultati di una ricerca che ha riassunto le undici parole più utilizzate in questo tipo di truffe.

Nella prima fase ci sono spesso messaggi affettuosi molto precoci. Abbondano quindi “Amore mio”, “Ti amo già”, “Destino”, “Tesoro”.

L’attenzione si sposta poi sui dettagli della storia inventata dal truffatore. Di recente, con l’inizio della guerra in Medio Oriente, in Italia si sono diffuse molte truffe di finti militari che vogliono ritirarsi e cambiare vita in Italia. Ecco comparire quindi parole come “Missione” o “Soldato”.

Quando la truffa passa alla fase di riscossione, iniziano a verificarsi intoppi nella vita dell’interlocutore. Emergono quindi parole come “Emergenza”, “Ospedale”, “Conto bancario bloccato”, “Incidente”, “Prestito”.

L’ingegneria sociale e l’intelligenza artificiale

Per anni la maggior parte di queste truffe è rimasta confinata nel mondo anglofono. Portarle avanti richiede infatti una certa padronanza con la lingua madre della vittima e quindi gli utenti più esposti erano quelli che parlavano gli idiomi più diffusi.

Le cose sono cambiate nel 2023, quando ha iniziato a diffondersi ChatGPT, seguito dagli altri chatbot di intelligenza artificiale, che sono in grado di produrre una conversazione credibile in quasi ogni lingua del mondo.

Normalmente le IA hanno sistemi interni (guardrail) che impediscono loro di aiutare a commettere crimini. Le truffe affettive, però, non danno alcun segnale al chatbot perché possa sospettare che l’utente abbia cattive intenzioni.