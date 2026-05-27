Esplosione a Bolsena vicino Viterbo, disperso il proprietario della villetta: si scava sotto le macerie

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In una zona periferica del comune di Bolsena, in provincia di Viterbo, si è verificata una violenta esplosione che ha distrutto una villetta singola. Forze dell’Ordine sul posto dopo le segnalazioni dei vicini, si cerca anche con i cani il proprietario della casa, che al momento risulta disperso, mentre si indaga per far luce sulle cause della deflagrazione.

Violenta esplosione a Bolsena (Viterbo), crolla una villetta

Nella mattinata di oggi – mercoledì 27 maggio – intorno alle ore 9:00, una violenta deflagrazione ha raso al suolo una villetta monofamiliare in via della Rena a Bolsena, in provincia di Viterbo, provocando il crollo totale della struttura. Il terribile boato è stato talmente forte da essere avvertito distintamente in tutto il paese, tanto che molti residenti hanno inizialmente pensato a una scossa di terremoto.

L’edificio è stato interamente ridotto a un ammasso informe di detriti. Il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, accorso immediatamente sul posto per seguire i soccorsi, ha confermato la gravità dello scenario: “L’esplosione è stata enorme, come quella di una bomba. L’abitazione è un cumolo di macerie. Si sospetta una fuga di gas e si teme per il proprietario, la cui auto è all’esterno e non risponde al cellulare”.

Vigili del Fuoco

I vicini di casa hanno subito lanciato l’allarme, riferendo di aver avvertito un forte odore di gas nell’aria subito dopo il crollo.

Disperso il proprietario dell’abitazione

Le attività degli inquirenti si concentrano sul destino dell’uomo di circa sessant’anni che risiede stabilmente nella casa e che attualmente risulta irreperibile.

Un silenzio diventato drammatico nel momento in cui le Forze dell’Ordine hanno notato la sua automobile parcheggiata proprio di fronte all’ingresso del villino distrutto. Tutti i successivi tentativi di contattarlo sul suo dispositivo mobile sono rimasti purtroppo senza esito, poiché il telefono continua a squillare a vuoto.

Considerando l’orario mattutino in cui si è verificato il disastro, i soccorritori temono fortemente che l’uomo si trovasse all’interno delle mura domestiche al momento della deflagrazione e che sia rimasto intrappolato sotto il peso dei solai crollati.

I soccorritori scavano tra le macerie

Sul luogo del disastro stanno operando senza sosta le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Viterbo e del distaccamento di Gradoli, supportate dal personale sanitario del 118, dai Carabinieri e dalla Polizia locale.

I soccorritori si stanno muovendo in un contesto estremamente precario a causa dell’instabilità dei resti della villetta, rimuovendo i detriti sia a mano sia con l’ausilio di una ruspa.

Nelle prime fasi delle operazioni si è rivelato di fondamentale importanza il lavoro delle unità cinofile dei vigili del fuoco: i cani molecolari avrebbero infatti segnalato una traccia precisa all’interno del cumulo. Le indagini tecniche proseguono per accertare le cause dell’accaduto, mentre la pista della fuga di gas rimane la più accreditata.