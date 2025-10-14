Esplosione a Castel D'Azzano, 15 feriti tra carabinieri e poliziotti: nessuno è in pericolo di vita

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il bilancio dell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano è di tre carabinieri morti e di 15 feriti tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del Fuoco. Per la maggior parte sono stati travolti dall’esplosione al momento dell’ingresso nella casa colonica, saturata di gas dai tre fratelli Ramponi per fermare le operazioni di perquisizione e sgombero. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

L’operazione nel casolare di Castel D’Azzano

L’operazione era stata pianificata richiedendo l’intervento di squadre specializzate anche da altre province, necessario in seguito ai tentativi falliti di fare uscire dal casolare gli occupanti, che in due occasioni avevano minacciato di fare saltare in aria l’edificio.

Proprio per i rischi dello sgombero, erano stati chiamati a intervenire sul posto i carabinieri dei Reparti speciali di Padova e di Mestre, con il supporto degli agenti dell’Uopi, specializzati in azione antiterrorismo, e dei dipendenti della Direzione Centrale Anticrimine, oltre ai vigili del fuoco ed alcune ambulanze a supporto delle forze dell’ordine.

I feriti tra carabinieri, poliziotti e vigili del Fuoco

Secondo l’ultimo bollettino, oltre le tre vittime, nell’esplosione sarebbero stati feriti 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco.

A causa delle ferite e delle ustioni riportate nell’esplosione e nel successivo crollo, si trovano tutti ricoverati in quattro ospedali veneti, di Borgo Roma e Borgo Trento, a Villafranca e a Negrar. Stando a quanto riferito da Ansa, nonostante i trasferimenti in codice rosso e le gravi condizioni di alcuni dei pazienti, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Tra i feriti ci sarebbero almeno due dei tre fratelli che hanno causato l’esplosione, Dino e Maria Luisa Ramponi, rispettivamente di 63 e 59 anni, entrambi ricoverati con ustioni.

I soccorsi

Oltre alle squadre già presenti sul posto, rinforzi dei vigili del Fuoco sono arrivati da Venezia dopo il crollo del casolare di Castel D’Azzano, per le ricerche delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Dal comando lagunare sono state inviate le squadre “Usar” (Urban search and rescue) con 20 pompieri per le attività di ricerca, ma i tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello sono stati recuperati senza vita.