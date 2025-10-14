Esplosione a Castel D'Azzano, funerali di Stato e lutto nazionale per i tre carabinieri morti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si apprende che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto al Consiglio dei ministri, in corso, di rispettare un minuto di silenzio per i tre carabinieri morti mentre erano in servizio nell’esplosione a Castel d’Azzano. È stato deciso, inoltre, che per le tre vittime saranno svolti funerali di Stato e sarà dichiarato il lutto nazionale per due giornate: quella della morte e il giorno delle esequie.

Un minuto di silenzio per i tre carabinieri

La forte esplosione nel casolare a Castel d’Azzano, vicino Verona, ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di diversi altri membri delle forze dell’ordine. Questi erano impegnati nella perquisizione dell’edificio, pianificata in seguito alla resistenza degli occupanti, ovvero i fratelli Ramponi. Franco, Dino e Maria Luisa sono tre agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, noti alle forze dell’ordine proprio per essersi rifiutati di lasciare il casolare.

L’operazione, considerata pericolosa, aveva portato sul posto carabinieri di diversi reparti, anche da altre province e i reparti speciali di Padova e Mestre. Al fianco delle forze dell’ordine erano presenti anche gli agenti dell’Uopi (unità specializzate in azione antiterrorismo) e dipendenti della Direzione centrale anticrimine, oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze.

ANSA Il minuto di silenzio al Cdm per i tre carabinieri morti nell’esplosione

I tre carabinieri che hanno perso la vita sono Marco Pifferi, 56 anni, Davide Bernardelli, 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni. Per loro, un minuto di silenzio fortemente voluto dalla premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei ministri che si è svolto nella giornata del 14 ottobre.

Come si svolgono i funerali di Stato

Diverse personalità politiche hanno commentato gli eventi della giornata, tra cui Giorgia Meloni, che sui propri canali social ha scritto di apprendere la notizia della tragica scomparsa dei tre carabinieri con profondo dolore. Ha rivolto anche un augurio ai feriti per una pronta guarigione e ha ringraziato il personale sanitario e tutti coloro che sono intervenuti sul posto. Ha inoltre aggiunto un richiamo al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve l’Italia e i suoi cittadini.

Proprio per questo, ha fatto sapere che sono stati deliberati i funerali di Stato e che sarà chiesto il lutto nazionale nella giornata del 14 ottobre e nel giorno delle esequie.

I funerali di Stato sono riservati a personalità che hanno offerto servizio al Paese e a persone che hanno reso onore alla Nazione. È stata quindi scelta questa cerimonia per le vittime in servizio, che prevede un rituale composto da onori militari e da un rappresentante del Governo che reciterà un’orazione commemorativa ufficiale.

Lutto nazionale: cosa significa

Oltre ai funerali di Stato, sono stati dichiarati due giorni di lutto nazionale. Si tratta di giornate in cui le bandiere vengono esposte a mezz’asta.

Durante queste giornate, indette per il 14 ottobre e per il giorno delle esequie dei tre carabinieri, gli esponenti del Governo cancellano i propri impegni in agenda e partecipano a eventi di beneficenza o a cerimonie ufficiali.

Nelle scuole si dovrà rispettare un minuto di silenzio, mentre i negozi potranno restare aperti o decidere di abbassare le saracinesche.