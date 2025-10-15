Esplosione a Castel D'Azzano, il video del momento dello scoppio: le immagini drammatiche

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alle 3:15 un boato, una forte luce e le macerie. Le telecamere degli inquirenti hanno catturato il momento dell’esplosione a Castel D’Azzano, nel Veronese, che ha ucciso tre carabinieri intervenuti nel casolare dei fratelli Ramponi per una perquisizione. Tre i militari morti travolti dalla deflagrazione e dalle macerie: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà.

Il video dell’esplosione

Nel video mandato in onda e pubblicato in rete da diverse testate e diversi telegiornali possiamo assistere al momento dell’esplosione. Sono le 3:15 del 14 ottobre. I carabinieri sono arrivati di fronte all’abitazione dei Ramponi a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

Una telecamera inquadra la camionetta dei vigili del fuoco, e c’è silenzio. Poi una luce inequivocabile si riflette sulla scocca del mezzo e arriva il boato. L’inquadratura si abbassa di colpo. C’è stata una strage.

Subito dopo di quel casolare non restano che macerie, sotto le quali ci sono feriti. Sotto i detriti sono sepolti tre cadaveri. Appartengono a tre carabinieri: Marco Piffari (Luogotenente Carica Speciale), Davide Bernardello (carabiniere scelto) e Valerio Daprà (brigadiere capo qualifica speciale).

Tra i feriti c’è anche Maria Luisa Ramponi, che secondo gli inquirenti avrebbe attivato l’innesco. Si scrive che abbia incendiato una bottiglia Molotov, ma anche che le sia bastato usare un accendino. Il casolare, del resto, è risultato saturo di gas.

La strage di Castel D’Azzano

I fatti risalgono a martedì 14 ottobre. In un primo momento è stato scritto che l’arrivo dei carabinieri presso il casolare dei Ramponi, a Castel D’Azzano, fosse dovuto allo sgombero del fabbricato, ma il procuratore capo di Verona Raffaele Tito ha precisato al Corriere della Sera: "Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov". Secondo gli investigatori, infatti, nei giorni precedenti alcuni droni avrebbero immortalato degli ordigni rudimentali sul tetto del casolare, per questo polizia e carabinieri erano stati mandati sul posto per rilevare l’eventuale presenza di esplosivi.

Che non era un’ipotesi, a quanto pare. Alle 3:15 del 14 ottobre le forze dell’ordine hanno circondato il casolare e i carabinieri hanno infilato le scale che conducevano al primo piano. Poi sarebbe stata questione di secondi: un sibilo sempre più presente, forse dovuto all’emissione del gas, poi la tragedia. Il tetto dell’edificio è crollato e in un attimo il casolare dei Ramponi non c’era più.

I fratelli Ramponi

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata Maria Luisa Ramponi, barricata al primo piano, a innescare l’esplosione. La donna è rimasta ferita mentre i suoi due fratelli, Dino e Franco, prima della tragedia erano nascosti nel cortile. Dino è stato fermato subito, Franco ha tentato di nascondersi in un altro terreno ma quando è stato rintracciato dalle forze dell’ordine non ha opposto resistenza. Lo riporta Ansa.

Secondo una ricostruzione d’agenzia, al tragico epilogo della notte del 14 ottobre si sarebbe arrivati da un mutuo sottoscritto nel 2014 con l’ipoteca dei campi e della casa. Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi vivevano in quel casolare sin dalla loro nascita. Secondo loro, tuttavia, nessuno dei tre avrebbe mai sottoscritto quel mutuo che, piuttosto, riportava le loro firme contraffatte.

Con la vendita di case e terreni avevano tentato di rientrare nelle spese, ma ciò non bastava. Quindi l’attività dei Ramponi si era ristretta al solo casolare e al latte prodotto dalle mucche, al quale – secondo i vicini – lavoravano solo di notte. Nel frattempo l’iter giudiziario era andato avanti ed era stato emesso il decreto di esproprio. Secondo i quotidiani nazionali, da tempo i Ramponi vivevano senza luce né gas, ma soprattutto isolati da tutto e tutti.

Da sempre i Ramponi sostenevano che quel decreto di esproprio fosse sbagliato. Il 24 novembre 2024 accadde un fatto analogo, ma che non si concluse in tragedia: all’arrivo delle autorità per lo sgombero, Maria Luisa, Dino e Franco si barricarono in casa e saturarono l’intera costruzione di gas, minacciando di farsi esplodere. L’intervento dei mediatori evitò il peggio ma, a quanto pare, si trattò solamente di un appuntamento rimandato.

Il procuratore Raffaele Tito ha riferito al Corriere della Sera che i tre sono stati arrestati per omicidio premeditato, ma si valuta l’ipotesi del reato di strage.