Esplosione a Castel D'Azzano, quella volta che i Ramponi si opposero allo sgombero: "Casa riempita di gas"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

C’è un precedente sconvolgente che riguarda i fratelli Ramponi, gli agricoltori con problemi finanziari, già noti alle forze dell’ordine per essersi rifiutati in passato di lasciare il casolare di Castel D’Azzano, la cui esplosione ha provocato la morte dei tre carabinieri. Un anno , infatti, Maria Luisa Ramponi aveva ammesso di aver “riempito la casa di gas”. Alcuni vicini poi hanno raccontato: “Gesti estremi ne avevano già fatti”.

Cosa diceva Maria Luisa Ramponi un anno fa

In un video pubblicato dal Corriere della Sera, Maria Luisa Ramponi diceva nel novembre 2024: “Con mio fratello lottiamo da cinque anni per avere giustizia“.

Non solo: “Ci hanno portato via tutta l’azienda agricola e adesso la casa. Volevano fare lo sgombero, ci siamo opposti in tutti i modi”, ha raccontato.

ANSA

Franco Ramponi, uno dei tre fratelli Ramponi, che sarebbero coinvolti nell’esplosione costata la vita a tre carabinieri

Poi il racconto di Maria Luisa Ramponi si concludeva con l’ammissione: “Abbiamo riempito la casa di gas per riuscire a lottare”, e cioè per evitare lo sgombero. Già a novembre 2024, dunque, i fratelli Ramponi minacciavano di far saltare in aria l’azienda agricola di Castel D’Azzano, nel Veronese.

I fratelli ritenuti responsabili dell’esplosione

I tre fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, sono ritenuti i responsabili dell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano, che ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 25 tra militari dell’Arma e agenti di polizia.

Gli occupanti hanno saturato di gas la casa colonica in provincia di Verona per bloccare le operazioni di perquisizione dell’edificio che doveva essere sgomberato. Operazione che aveva reso necessario l’intervento di squadre speciali proprio perché in passato i fratelli avevano minacciato di fare saltare in aria l’edificio.

Tutti e tre i fratelli sono stati fermati e la procura ha parlato di “arresto per omicidio premeditato” per cui si sta addirittura valutando il reato di strage“. Dino e Maria Luisa Ramponi, di 63 e 58 anni, sono rimasti feriti e subito fermati mentre Franco, di 65 anni, si era allontanato dopo l’esplosione ma è stato successivamente rintracciato e fermato da militari.

I racconti dei vicini

I fratelli Ramponi vivevano nel loro casolare isolati dal resto del mondo. “Sono particolari, riservati e vivono senza luce, acqua e gas“, ha raccontato un vicino a Dentro la Notizia. I fratelli poi in passato “avevano bloccato la strada” e “si erano dati fuoco”, mentre Dino aveva minacciato un ufficiale giudiziario di far saltare tutto, come è stato raccontato nel programma pomeridiano di Canale5.

I problemi finanziari dei fratelli avevano portato alla vendita all’asta di tutta la proprietà: una parte dei campi era già passata di mano e ora sarebbe toccato al casolare e alle stalle, così come deciso dal tribunale che aveva ordinato di procedere con lo sgombero.

Nella casa sono state trovate bombole di gas e molotov. I vigili del fuoco hanno recuperato 6 bombole in più stanze della casa: l’intero edificio era saturo di gas fatto uscire, si presume, da più bombole vista la potente esplosione che ha fatto crollare tutto.