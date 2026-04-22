Esplosione a Ivrea davanti al tribunale per una bomba carta, caccia a un uomo in fuga su un'auto

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Una bomba carta è stata lanciata nella notte contro la sede del tribunale di Ivrea (Torino). Un uomo ha raccontato di aver visto un’auto fuggire a velocità elevata poco dopo l’esplosione. Le indagini sono in corso per individuare l’autore dell’attentato e comprendere l’eventuale matrice del gesto.

La bomba carta davanti al tribunale di Ivrea

Intorno alle 21.00 c’è stata un’esplosione che ha dato origine a un incendio e a una colonna di fumo visibile a distanza.

Il rogo si è verificato davanti al Tribunale di Ivrea, nel parcheggio di via Pavese a causa dell’esplosione di una bomba carta.

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Alcuni cittadini hanno riferito di aver sentito più detonazioni pochi istanti prima che si sprigionassero le fiamme.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio in breve tempo, evitando conseguenze più gravi. Non si sono verificati danni o feriti.

Le indagini sulla bomba

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Ivrea, la Digos e la Squadra mobile della polizia di Torino, oltre al nucleo artificieri dei carabinieri, per compiere le indagini e le verifiche sulla presenza di altri ordigni rudimentali nell’area.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: gli investigatori stanno valutando sia la pista della bravata sia quella di un possibile gesto intimidatorio.

Quando si è verificata l’esplosione, gli uffici del tribunale e della procura erano chiusi, nell’edificio era presente solo il pubblico ministero di turno. Si stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.

L’auto in fuga dopo l’esplosione

Come riporta La Stampa, un uomo avrebbe raccontato di aver visto un’auto partire a tutta velocità poco dopo il boato.

La vettura si sarebbe dileguata nelle strade che portano fuori città.

L’esplosione si è sentita molto forte, nel cortile del complesso che ospita il tribunale e la procura di Ivrea. L’ordigno è stato fatto esplodere sulla scala esterna dell’edificio, forse tra il primo e il secondo piano dello stabile, dove ci sono le porte blindate per l’acceso alla Procura.

Sono in corso le indagini per individuare la matrice dell’attentato agli uffici giudiziari. Tra i fascicoli di indagine sul tavolo della procuratrice, il più recente riguarda lo sgombero di un campo abusivo di sinti.

Tra le ipotesi potrebbe esserci anche la vendetta di qualcuno a seguito del blocco di un rave in un paese vicino a Ivrea. Ma ci sono anche le indagini legate alla criminalità comune e a quella organizzata. Tutte le piste sono al vaglio.

Per la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti tecnici specifici è stato richiesto l’intervento del nucleo artificieri dei carabinieri. Sul posto è intervenuta anche la procuratrice della cittadina, Gabriella Viglione.

Il Palazzo di giustizia di Ivrea è afflitto da sempre da un problema legato alla sicurezza e alla vulnerabilità degli edifici. La situazione è stata segnalata più volte nel corso degli anni.

Nel 2025 i vertici degli uffici eporediesi ne hanno parlato ai funzionari inviati dal ministero della Giustizia per una visita ispettiva ordinaria.

La recinzione che delimita il perimetro della ‘cittadella giudiziaria’ è molto bassa ed è agevolmente scavalcabile. La vigilanza, secondo quanto si è appreso, non è operativa 24 ore su 24.

Uno degli edifici, conosciuto come la palazzina B, è fuori dal perimetro, così come un terzo, dove si sta progettando la costruzione delle aule in grado di ospitare il maxiprocesso per la strage ferroviaria di Brandizzo, e dove trovano posto uffici di altre amministrazioni.