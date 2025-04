Esplosione a Monteverde, turista morto 9 giorni dopo il crollo della palazzina: indagini per omicidio colposo

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Esplosione palazzina a Monteverde, è morto Grant Paterson, il turista scozzese che era rimasto sotto le macerie. Se in un primo momento non si erano registrate vittime, ora cambia tutto: l’inchiesta è per disastro e omicidio colposo.

Morto il turista scozzese, aveva ustioni di terzo grado sul 75% del suo corpo

Il 54enne che era rimasto ferito domenica 23 marzo nel cedimento della struttura tra via Pio Foà e via Vitellia è morto oggi martedì 1 aprile.

Estratto ancora cosciente da sotto le macerie e portato in Codice Rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma era ricoverato nel reparto grandi ustionati, con ustioni di terzo grado sul 75% del suo corpo. Sull’uomo deceduto dopo il ricovero in ospedale verrà disposta l’autopsia.

Crollo della Palazzina di Monteverde a Roma. Carabinieri e Vigili del Fuoco a lavoro

Nell’inchiesta, condotta dal Procuratore Aggiunto Giovanni Conzo, si ipotizzano il disastro e l’omicidio colposo.

Intanto sono in corso le indagini dei PM di Piazzale Clodio, affidate ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco per chiarire le cause che hanno portato all’esplosione e al crollo dello stabile. Su quest’ultimo è stata chiesta anche una consulenza. L’area è naturalmente ancora sotto sequestro.

Chi era Grant Paterson

Il turista si chiamava Grant Paterson ed era ospite di un Bed&Breakfast al primo piano dell’edificio. Venerdì 21 marzo scriveva su Facebook: “7 ore al Colosseo e al Foro… Ne vale la pena, assolutamente vale ogni centesimo”.

La forte esplosione a Monteverde

Diversi testimoni hanno raccontato di un boato fortissimo con i vetri che hanno tremato. C’è chi ha detto di aver sentito le finestre muoversi.

Da subito gli abitanti di Monteverde hanno capito che si trattasse di una esplosione.

Un residente ha parlato di “case vecchie“.

Lo strazio di Roberto Saviano, sfuggito allo scoppio

Il crollo della palazzina di Monteverde ha colpito in qualche modo anche Roberto Saviano. Lo scrittore ha abitato per molto tempo in un’abitazione a pochi metri di distanza, nella strada che costeggia Villa Doria Pamphili.

I suoi follower preoccupati lo hanno tempestato di messaggi, ma lui ha dichiarato: “Già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura”.