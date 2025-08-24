Esplosione a Mosca al Grande Magazzino Centrale dei Bambini vicino alla Lubyanka: ci sono un morto e 3 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un morto e tre feriti è il bilancio dell’esplosione avvenuta nel Central Children’s Store, il grande magazzino per bambini nel centro di Mosca. Si trova pochi passi da Piazza Lubyanka, storica sede del Kgb e oggi quartier generale dell’Fsb.

Esplosione a Mosca: un morto

L’esplosione si è verificata intorno alle 12:30 al secondo piano dell’edificio di Teatralny Proezd. I visitatori e il personale sono stati evacuati prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Tre persone sono rimaste ferite: due sono state ricoverate presso l’Istituto Sklifosovsky, una è stata medicata sul posto.

I servizi di emergenza hanno isolato l’area e limitato il traffico intorno a Piazza Lubyanka. Secondo le prime verifiche, non si sono sviluppati incendi, ma le porte a vetri e parte dei pannelli del soffitto sono stati danneggiati.

X di RT Frame di un video dei passanti durante le operazioni di soccorso

Secondo i dati preliminari dei servizi di emergenza, la deflagrazione sarebbe stata causata dalla depressurizzazione di un cilindro a gas usato per gonfiare palloncini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il pronto soccorso e gli investigatori del Comitato Investigativo russo, che ha aperto un’inchiesta penale.

Aperta un’inchiesta

Il Comitato Investigativo di Mosca ha annunciato l’apertura di un procedimento penale. “Investigatori e criminologi hanno avviato le ispezioni sul luogo dell’esplosione”, si legge in una nota ufficiale. Al momento la pista principale resta quella di un incidente dovuto a una perdita di gas.

La procura ha avviato verifiche sulle condizioni di sicurezza all’interno del grande magazzino, che ha dichiarato di voler fornire assistenza alle persone coinvolte.

Un luogo simbolico nel cuore di Mosca

Il Central Children’s Store, inaugurato nel 1957 con il nome di Detsky Mir (“Mondo dei bambini”), è stato per decenni il più grande negozio dedicato all’infanzia dell’Unione Sovietica. Dopo un lungo restauro, ha riaperto nel 2015 diventando non solo un centro commerciale ma anche un luogo turistico, con aree gioco, spazi culturali e una terrazza panoramica sulla capitale russa.

La sua posizione lo rende ancora più significativo: si trova in Teatralny Proezd, a pochi passi dalla Piazza Lubyanka, dove si erge il palazzo che fu sede del Kgb e oggi ospita l’Fsb, i servizi segreti russi.

Un’area fortemente simbolica, sorvegliata e carica di storia, in cui ogni incidente acquista un’eco particolare. Non sorprende che l’esplosione, pur attribuita a una bombola di gas, abbia immediatamente attirato l’attenzione mediatica internazionale.