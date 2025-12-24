Esplosione a Mosca, morti due poliziotti che inseguivano un uomo nella zona dove è stato ucciso Fanil Sarvarov

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Due poliziotti sono morti mentre inseguivano un sospettato. È successo a Mosca, nella stessa area in cui solo pochi giorni fa ha perso la vita Fanil Sarvarov. I due agenti e lo stesso sospettato sono deceduti a seguito di un’esplosione avvenuta a poca distanza dall’auto di servizio, alla quale l’uomo si era avvicinato. Le indagini per ricostruire le dinamiche sono in corso.

Morti due poliziotti a Mosca

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo le prime indiscrezioni riportate dall’agenzia Tass, nella mattina di mercoledì 24 dicembre un’esplosione ha ucciso tre persone.

È successo a Mosca, in via Yeletskaya. Le vittime sono due uomini della polizia stradale e un sospettato che gli agenti stavano inseguendo, dopo che l’uomo si era avvicinato alla loro auto di servizio.

La notizia è stata confermata dal Comitato Investigativo Russo. L’esplosione sarebbe avvenuta proprio nel momento in cui gli agenti si avvicinavano all’uomo.

Come anticipato, la tragedia si è consumata nell’area sud della capitale russa, dove il 22 dicembre ha perso la vita il generale Fanil Sarvarov, dilaniato da un’autobomba.

Si indaga sull’esplosione

L’agenzia Tass fa sapere che sul luogo dell’esplosione sono presenti, ora, i servizi di emergenza, gli esperti forensi e gli investigatori per fare luce sulla vicenda.

Gli esperti effettueranno i test del Dna nel punto in cui si è verificata l’esplosione, quindi passeranno al setaccio tutti i dettagli sul tipo di esplosivo utilizzato per l’ordigno attraverso accurate analisi scientifiche.

Il tutto avverrà sotto la supervisione della Procura di Mosca. Dal Ministero degli Interni, infine, fanno sapere che le famiglie delle vittime riceveranno tutta l’assistenza necessaria.

Nel frattempo gli investigatori stanno raccogliendo le prime dichiarazioni dei testimoni oculari e stanno acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza dell’area interessata. Il Guardian, citando Reuters, riporta che l’esplosione sarebbe avvenuta intorno all’1:30 del mattino. Dai canali Telegram vicini ai servizi russi di sicurezza emerge che l’ordigno potrebbe essere stato piazzato dal sospettato che i due agenti stavano inseguendo.

La morte di Fanil Sarvarov

Come anticipato, solamente due giorni prima – il 22 dicembre – nella stessa via in cui sono morte tre persone un’autombomba ha ucciso Fanil Sarvarov, il capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore.

Sarvarov è stato ucciso da un ordigno installato con gancio magnetico sotto il pianale della sua auto. La detonazione non gli ha lasciato scampo. Gli investigatori russi, sin dall’inizio, non hanno escluso che dietro la morte di Sarvarov (56 anni) ci sia stata la mano di Kiev. La vittima, del resto, ricopriva un incarico chiave nella supervisione dell’addestramento operativo delle forze armate russe.

Per il momento il Cremlino non ha rilasciato dichiarazioni.