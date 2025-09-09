Esplosione a Napoli nella fabbrica di fuochi d'artificio di Pianura, tre vigili del fuoco feriti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una fortissima esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio nel quartiere Pianura, a Napoli. Lo scoppio ha fatto tremare i palazzi vicini al capannone. Subito dopo si è sviluppato un incendio, con la colonna di fumo visibile da diversi punti della città. Contrariamente a quanto emerso subito dopo lo scoppio, non sembrano esservi vittime o feriti.

Esplode fabbrica di fuochi d’artificio

Il bilancio, ancora in fase di aggiornamento, è di tre vigili del fuoco feriti, ma non in maniera grave. In totale le esplosioni sono state cinque, di cui tre molto forti, avvenute poco prima delle 16 di oggi, martedì 9 settembre.

Il capannone in questione, situato in via Grottole, ospita una fabbrica di fuochi d’artificio.

Tre vigili del fuoco e due carabinieri feriti

Il successivo incendio ha coinvolto la vegetazione presente sul versante dei Camaldoli. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco. Subito dopo l’esplosione si era diffusa la notizia di un dipendente morto. Ma poco dopo è arrivata la smentita. Nessuna vittima, ma tre vigili feriti in modo non grave.

Anche due carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono rimasti intossicati in maniera molto leggera. Questo il bilancio al momento, anche se la certezza assoluta dell’assenza di vittime o feriti gravi si potrà avere solo quando l’intervento nel capannone sarà concluso.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono in corso. La colonna di fumo, alta decine di metri, è visibile da diversi punti della città partenopea.

Napoli, il boato e i video della colonna di fumo

“Il boato – riferisce su X il deputato Francesco Borrelli – ha fatto tremare i palazzi”.

Lo scoppio ha provocato un incendio che si è esteso a una abitazione nei pressi della fabbrica e alla vegetazione circostante. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Napoli. Sui social sono rimbalzati subito diversi video che mostravano la colonna di fumo seguita all’esplosione.

In tanti hanno commentato l’accaduto, affermando di aver scambiato il boato iniziale per quello provocato dal terremoto.