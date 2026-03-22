Esplosione a Roma causa il crollo di una palazzina a Piana del Sole, interessati altri edifici: 2 feriti gravi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una palazzina è crollata a Roma in seguito a un’esplosione nel quartiere Piana del Sole. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuoriuscita di gas e avrebbe interessato altre tre edifici. Al momento il bilancio provvisorio riporterebbe due feriti gravi, mentre circa 70 persone sarebbero scese in strada.

L’esplosione a Roma

Il disastro sarebbe avvenuto tra via Tavagnasco e via Castellinaldo in zona di Ponte Galeria, nella periferia a Sud Ovest di Roma.

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gpl, provocando il crollo della palazzina.

Sul posto sono intervenute diverse squadre, con il supporto del nucleo Gos e del nucleo cinofilo, un’autobotte, l’autoscala, oltre alle unità della polizia locale e i carabinieri.

Il crollo della palazzina a Piana del Sole

Con un post sul profilo ufficiale della piattaforma X, i Vigili del fuoco hanno comunicato di aver tratto in salvo dalle macerie due persone, che sono state affidate poi alle cure degli operatori sanitari e trasportate in ospedale in codice rosso.

Le operazioni di ricerca si sarebbero concluse, escludendo la presenza di dispersi sotto i resti della palazzina crollata.

Gli sfollati

Il boato si è sentito in tutto il quartiere, scatenando il panico tra i residenti che si sono riversati in strada: al momento risulterebbero almeno 70 sfollati.

La deflagrazione ha distrutto anche le pareti di tre villette confinanti e i detriti hanno danneggiato le auto in sosta.

Altri danni di moderata e lieve entità si sono registrati in altre abitazioni vicine, dove numerose finestre sono andate in frantumi.

Come comunicato dal Comune di Roma in una nota, sul luogo del crollo si sta recando il sindaco Roberto Gualtieri per seguire da vicino la situazione.