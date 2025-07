Esplosione a Roma in via dei Gordiani, il momento dello scoppio al distributore di carburante: video

Il boato dell’esplosione del distributore di via dei Gordiani ha squarciato l’aria a Roma, svegliando di soprassalto molti cittadini della Capitale. Diversi i passanti che hanno assistito alla scena già dai primi momenti dell’incendio, riprendo il momento del forte scoppio in alcuni video pubblicati sui social.

L’esplosione a Roma

La deflagrazione è avvenuta in un distributore in zona Villa De Sanctis intorno alle 8 di venerdì 4 luglio. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco, agenti della polizia e un’ambulanza del 118, allertati per il fumo che si stava già sprigionando dall’impianto.

Almeno 21 feriti dell’incidente ci sono 9 poliziotti, un pompiere e un operatore sanitario, che avrebbero riportato ustioni, oltre ad alcuni passanti.

L’incendio al distributore di benzina di via dei Gordiani

Sull’esplosione a Roma sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause: im magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, sono in attesa delle prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per aprire un fascicolo di indagine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scaturito dall’urto di un camion durante le fasi di rifornimento dell’impianto Gpl: la cisterna di gas sarebbe esplosa a causa del distacco di una pompa che alimentava il distributore.

I danni

Dieci squadre dei vigili del Fuoco sono intervenute sul posto per domare l’incendio alla pompa di benzina e le fiamme che si sono propagate nel deposito giudiziario alle spalle.

Per la violenta deflagrazione, il tetto della cisterna sarebbe stato scaraventato a 300 metri di distanza così come molti dei detriti.

Numerosi i danni agli edifici adiacenti. Alcune persone che rimaste ferite dai frammenti di vetri per le finestre andate in frantumi a causa dell’onda d’urto: almeno quattro sarebbero state trasportate in ospedale.

Dal centro estivo di Villa De Sanctis, nei pressi dell’area dell’esplosione del distributore in via dei Gordiani, sono stati evacuati 15 bambini. Sgombrati anche i due palazzi più vicini al distributore.

Sradicate anche porte e finestre del liceo Kant, non lontano dal luogo dell’incidente, che era però vuoto perché gli esami di maturità erano terminati il giorno prima.