Esplosione a Torino in via Nizza, il racconto dei testimoni: "Pensavo fosse un fulmine", "Sembrava la guerra"

È di un morto e cinque feriti il bilancio dell’esplosione con incendio avvenuta in via Nizza a Torino. I testimoni hanno riferito di aver udito un boato simile a un “tuono” o a un “missile” e di aver avuto la sensazione di essere in “guerra”, anche alla luce del periodo storico attuale.

La testimonianza di Massimo Valle sull’esplosione a Torino

All’agenzia ANSA, Massimo Valle, che abita a Torino proprio in via Nizza, dove si è verificata l’esplosione seguita da un incendio, ha raccontato: “Mi ero appena messo nel letto per dormire quando ho sentito un boato, come se fosse stato un fulmine vicino e subito dopo una cascata roboante. Mi sono affacciato alla finestra per capire cos’era successo, l’ultimo piano si è rovesciato praticamente sulla via“.

Valle ha poi aggiunto: “Noi non abbiamo subito danni. C’è stato poi un incendio e un po’ di panico perché dall’altra parte gridavano ‘aiuto chiamate i vigili del fuoco’ e di far uscire le persone. Noi siamo usciti ma per strada non si poteva camminare: c’erano tutti i detriti, le auto distrutte. Dopo 10 minuti sono arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia e hanno fatto uscire chi abitava negli appartamenti”.

Le macerie in via Nizza a Torino dopo l’esplosione.

Il palazzo al numero civico 389 è composto da diversi condomini. Il racconto dell’uomo è proseguito così: “L’8 e il 6 li hanno sfollati, al 4 ci hanno mandato via. Hanno chiuso luce, acqua e gas per sicurezza”.

Massimo Valle ha dichiarato ancora: “Io ho una bambina che si è spaventata. Nel cuore della notte siamo andati da mia suocera che per fortuna abita a pochi metri. Abbiano avuto tanta paura. Con queste notizie sulla guerra e tutto, sembrava una situazione di guerra perché il boato poteva essere un missile. Un appartamento sventrato può essere un missile che ti arriva, ormai la situazione è quella. La prima cosa che pensi è un attacco, una ritorsione per qualcosa”.

L’altro racconto sull’esplosione in via Nizza a Torino

Sempre all’ANSA, una donna ha raccontato: “Alle 3 di notte ho sentito un boato molto forte, credevo che fossero tuoni. Mio figlio mi fa: ‘No mamma non sono tuoni, vestiti che c’è il fuoco”. Siamo scesi e c’era un disastro, peggio di adesso”.

Un morto e 5 feriti per l’esplosione a Torino

Cinque persone sono rimaste ferite: nell’esplosione e nell’incendio che si sono verificati in via Nizza a Torino: sono tre adulti e due minori.

Il ferito più grave è un dodicenne, ricoverato in gravi condizioni di salute e in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Regina Margherita. Presenta ustioni sul 30% del corpo.

In mattinata è stato trovato senza vita tra la macerie Jacopo Peretti, che risultava disperso in un primo momento.