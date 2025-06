Esplosione a Torino in via Nizza, morto Jacopo Peretti: trovato sotto le macerie, aveva 35 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Jacopo Peretti, il 35enne che risultava disperso nell’esplosione avvenuta a Torino in via Nizza, è stato trovato morto sotto le macerie. Il ragazzo non rispondeva al telefono e la sua automobile era parcheggiata sotto all’edificio in cui è avvenuta l’esplosione, alla quale è poi seguito anche un vasto incendio. Cinque persone risultano ferite, un dodicenne è grave.

Morto Jacopo Peretti, era disperso dopo l’esplosione a Torino

A lanciare l’allarme su Jacopo Peretti, disperso in seguito all’esplosione con incendio avvenuta in via Nizza 389 a Torino, era stato il proprietario di casa. A La Repubblica aveva riferito: “Lo chiamiamo al telefono e non risponde, è spento. La sua macchina, però, è qui”. Poi ha aggiunto: “Di solito di notte tiene il telefono spento, ma non a quest’ora. Continuiamo a sperare fosse fuori ma il suo cellulare è muto”.

Dopo 10 ore, il corpo di Peretti è stato trovato senza vita. Alle 11,50 i soccorritori hanno dato l’annuncio del suo decesso alla madre, dopo aver rinvenuto il cadavere sotto la macerie.

Il palazzo interessato dall’esplosione e dal successivo incendio.

Cinque feriti nell’esplosione in via Nizza a Torino

L’incendio, divampato in seguito all’esplosione, si è sviluppato in una mansarda all’ultimo piano di un palazzo in via Nizza a Torino. Oltre alla mansarda, altri appartamenti sono rimasti coinvolti. Il tetto della struttura è crollato.

Cinque persone sono rimaste ferite: si tratta di tre adulti e due minori. Un dodicenne è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all’ospedale Regina Margherita. Ha ustioni sul 30% del corpo, la prognosi è riservata.

Nello stesso ospedale è stata trasportata anche una bambina di 6 anni, colpita dal crollo di un muro: si trova sotto osservazione, ma non risulta in pericolo di vita.

I tre adulti feriti (due uomini e una donna) sono stati portati al CTO. La donna, di 45 anni, è stata dimessa con 10 giorni di prognosi. Un ragazzo di 24 anni ha ricevuto 21 giorni di prognosi e una ragazza di 19 anni è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.

Campo base alla scuola Umberto I di Torino

La Protezione civile del Comune di Torino e la Croce Rossa hanno iniziato ad allestire un campo base nei locali della scuola Umberto I, in via Nizza 395, a pochi metri dall’edificio interessato dall’esplosione e dal successivo incendio.

La struttura è destinata ad accogliere e assistere le persone che, a causa di quanto successo, non potranno rientrare a breve nelle loro abitazioni.