Esplosione ad Amsterdam in centro, uomo avvolto dalle fiamme: avrebbe incendiato un'auto in piazza Dam

La polizia olandese ha arrestato un uomo di 50 anni per l’esplosione di un’auto in Piazza Dam ad Amsterdam. L’uomo fermato era il conducente del veicolo ed è stato preso in custodia presso l’ospedale dove era in cura per le ferite riportate. Secondo la Polizia potrebbe essersi trattato di un tentativo di suicidio, nella stessa piazza dove la settimana scorsa era stato fermato un uomo armato di coltello.

L’esplosione dell’auto ad Amsterdam

Nella giornata di oggi – giovedì 3 aprile 2025 – un’auto ha preso fuoco dopo un’esplosione nel mezzo della storica piazza centrale di Amsterdam, piazza Dam, che in quel momento era gremita di turisti.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia locale, la responsabilità di quanto accaduto sarebbe proprio del conducente dell’auto, un uomo di 50 anni che potrebbe aver volontariamente appiccato il fuoco all’interno del veicolo, in quello che potrebbe essere stato un tentativo di suicidio.

Fonte foto: Getty I resti dell’auto dopo l’esplosione avvenuta in piazza Dam, ad Amsterdam

Molte delle persone presenti nel centro cittadino hanno ripreso la scena, postando poi sui social i video nei quali è possibile vedere un uomo con i vestiti in fiamme vicino a una piccola auto rossa che va a fuoco. LE Forze dell’Ordine presenti sono intervenute per spegnere le fiamme.

Il video dell’accaduto e l’arresto dell’uomo

In seguito all’accaduto, la Polizia ha dichiarato di aver isolato ampie zone della piazza mentre gli artificieri accorsi stavano esaminando l’auto, chiarendo poi che “i detective tengono aperti tutti gli scenari, ma hanno forti sospetti che l’uomo volesse togliersi la vita. È sospettato di incendio doloso”.

In seguito all’esplosione, la gente si è allontanata rapidamente dal veicolo. Pochi secondi dopo il boato, come visibile nei video condivisi sui social, un individuo è emerso dalla portiera del conducente avvolto dalle fiamme. Si è rotolato più volte sul pavimento di ciottoli, poi è rimasto immobile per qualche istante prima di camminare faticosamente tenendosi l’addome.

Poche ore dopo l’accaduto, la polizia olandese ha arrestato il conducente del veicolo, che è stato preso in custodia presso l’ospedale dove era in cura per le ferite riportate. Non sono fortunatamente stati segnalati altri feriti nell’incidente.

L’aggressione armata in piazza

Proprio la scorsa settimana, un uomo ha ferito quattro persone in un violento accoltellamento in vari luoghi vicino a Piazza Dam. La polizia ha identificato il sospettato di quell’incidente, un trentenne ucraino proveniente dalla regione orientale di Donetsk, che secondo i procuratori aveva intenti terroristici.

In quell’occasione, l’aggressore è stato fermato da un passante, che lo ha sopraffatto prima che potesse continuare nella sua azione violenta. Il bilancio finale è stato di cinque feriti, compreso l’uomo armato che è poi stato arrestato.