Esplosione ad Avola, vetri dell'edificio comunale in frantumi: tre minori nei guai a causa di un petardo
Tre minorenni segnalati per l’esplosione di un petardo artigianale durante il carnevale ad Avola. Nessun ferito, individuati grazie ai cittadini.
Tre minorenni sono stati segnalati alla Procura a seguito di un’esplosione di un grosso petardo artigianale avvenuta ieri pomeriggio ad Avola, nei pressi dell’Assessorato allo Sport e allo Spettacolo. L’episodio è stato rapidamente ricostruito e i responsabili sono stati identificati anche grazie alla collaborazione dei cittadini.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, mentre in città erano in corso i festeggiamenti per il carnevale. La detonazione di un ordigno artigianale, confezionato unendo diversi petardi di dimensioni minori, ha mandato in frantumi i vetri di una finestra dell’edificio comunale che ospita l’Assessorato allo Sport e allo Spettacolo.
L’esplosione e i danni
Il petardo è stato fatto esplodere nei pressi di una finestra dell’ufficio comunale, causando la rottura dei vetri. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, né tra coloro che si trovavano all’interno né tra i presenti all’esterno dell’edificio. L’episodio ha destato preoccupazione, soprattutto considerando la presenza di numerose persone in città per la festa di carnevale.
L’intervento della Polizia e l’individuazione dei responsabili
Il dispositivo di sicurezza della Polizia di Stato, predisposto per garantire l’ordine pubblico durante i festeggiamenti, ha permesso un intervento tempestivo. Gli agenti, supportati anche da colleghi fuori servizio presenti in piazza, sono riusciti a individuare tre giovani, tutti minorenni, ritenuti responsabili sia della realizzazione che dell’esplosione del petardo artigianale.
Il ruolo dei cittadini e delle telecamere
Determinante si è rivelata la collaborazione di alcuni cittadini di Avola che hanno assistito all’accaduto e hanno fornito preziose informazioni alle forze dell’ordine. Anche la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ha contribuito a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare i responsabili.
Le accuse e le conseguenze
I tre minorenni sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania con le accuse di danneggiamento aggravato in concorso e accensioni ed esplosioni pericolose. Dopo le formalità di rito, i giovani sono stati affidati ai genitori, ai quali è stato raccomandato di vigilare con maggiore attenzione sui propri figli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.