Tre minorenni sono stati segnalati alla Procura a seguito di un’esplosione di un grosso petardo artigianale avvenuta ieri pomeriggio ad Avola, nei pressi dell’Assessorato allo Sport e allo Spettacolo. L’episodio è stato rapidamente ricostruito e i responsabili sono stati identificati anche grazie alla collaborazione dei cittadini.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, mentre in città erano in corso i festeggiamenti per il carnevale. La detonazione di un ordigno artigianale, confezionato unendo diversi petardi di dimensioni minori, ha mandato in frantumi i vetri di una finestra dell’edificio comunale che ospita l’Assessorato allo Sport e allo Spettacolo.

L’esplosione e i danni

Il petardo è stato fatto esplodere nei pressi di una finestra dell’ufficio comunale, causando la rottura dei vetri. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, né tra coloro che si trovavano all’interno né tra i presenti all’esterno dell’edificio. L’episodio ha destato preoccupazione, soprattutto considerando la presenza di numerose persone in città per la festa di carnevale.

L’intervento della Polizia e l’individuazione dei responsabili

Il dispositivo di sicurezza della Polizia di Stato, predisposto per garantire l’ordine pubblico durante i festeggiamenti, ha permesso un intervento tempestivo. Gli agenti, supportati anche da colleghi fuori servizio presenti in piazza, sono riusciti a individuare tre giovani, tutti minorenni, ritenuti responsabili sia della realizzazione che dell’esplosione del petardo artigianale.

Il ruolo dei cittadini e delle telecamere

Determinante si è rivelata la collaborazione di alcuni cittadini di Avola che hanno assistito all’accaduto e hanno fornito preziose informazioni alle forze dell’ordine. Anche la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ha contribuito a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare i responsabili.

Le accuse e le conseguenze

I tre minorenni sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania con le accuse di danneggiamento aggravato in concorso e accensioni ed esplosioni pericolose. Dopo le formalità di rito, i giovani sono stati affidati ai genitori, ai quali è stato raccomandato di vigilare con maggiore attenzione sui propri figli.

IPA