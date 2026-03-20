Esplosione al Parco degli Acquedotti di Roma, chi erano le vittime Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si chiamavano Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone le due persone morte nella mattinata di venerdì 20 marzo nell’esplosione di un casolare al Parco degli Acquedotti di Roma. I due, lei 35 anni, lui 53, erano militanti anarchici appartenenti al gruppo di Alfredo Cospito. Secondo gli inquirenti, la coppia sarebbe rimasta uccisa mentre lavorava al confezionamento di una bomba artigianale, in vista di un attentato.

Esplosione al Parco degli Acquedotti, identificate le vittime

C’è la pista anarchica dietro l’esplosione che questa mattina, 20 marzo, ha provocato il crollo di un casolare abbandonato nella zona del Parco degli Acquedotti a Roma.

La struttura, nota come Casale del Sellaretto è di proprietà privata, sebbene abbandonata, e in passato era stata utilizzata più volte come ricovero da persone senza fissa dimora.

ANSA

L’esplosione ha provocato la morte di due persone, un uomo e una donna. Inizialmente si era pensato a dei senzatetto, ma i corpi trovati sotto alle macerie sono stati poi identificati.

Le vittime, riferisce Ansa, sono Alessandro Mercogliano, 53 anni, e Sara Ardizzone, 35, entrambi militanti anarchici.

Chi erano Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano

Come riporta Repubblica, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano facevano parte del gruppo di Alfredo Cospito, anarchico da anni in carcere in regime di 41bis.

Mercogliano, noto come “Sandrone”, era stato più volte coinvolto in indagini legate all’ambiente anarchico vicino a Cospito.

Arrestato nel 2016, era stato condannato in primo grado a cinque anni e poi assolto in appello nel 2020.

Come lui, anche Ardizzone era stata coinvolta in diverse indagini, da ultima l’inchiesta della procura di Perugia relativa alla pubblicazione della rivista Vetriolo.

Accusati di istigazione al terrorismo, lei e altri 11 vennero prosciolti dal gip in sede di udienza preliminare nel gennaio 2025.

Le ipotesi sulla pista anarchica e Alfredo Cospito

Secondo gli investigatori della Digos di Roma, l’ipotesi prevalente al momento è che i due stessero preparando un ordigno esplosivo artigianale.

Mentre stavano lavorando al confezionamento di una bomba, qualcosa sarebbe andato storto e l’ordigno sarebbe esploso, uccidendoli e provocando il crollo del casolare.

Non si sa a cosa servisse la bomba, quale fosse l’obiettivo: forse di nuovo una linea ferroviaria, come accaduto durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Non è escluso che l’azione potesse riguardare proprio Alfredo Cospito, il leader anarchico condannato a 23 anni per l’attentato del 2006 alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano.

A maggio scade infatti il decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione in regime di 41-bis, il cosiddetto carcere duro.