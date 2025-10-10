Esplosione all'Accurate Energetic Systems in Tennessee, morti e dispersi nell'azienda di esplosivi militari

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una violenta esplosione ha devastato l’impianto di esplosivi militari Accurate Energetic Systems in Tennessee, Stati Uniti, causando morti e dispersi. L’incidente ha scosso le abitazioni vicine e generato detonazioni secondarie. Le autorità hanno messo in sicurezza l’area e invitato i residenti a restare lontani.

Esplosione in Tennessee, morti e dispersi

Il drammatico episodio è avvenuto venerdì 10 ottobre. L’impianto di esplosivi militari del Tennessee, Stati Uniti, è stato teatro di una violenta esplosione che ha provocato diversi morti e dispersi, secondo le autorità locali.

La deflagrazione è stata registrata intorno alle 7:45 ora locale, ed è stata così potente da scuotere le abitazioni circostanti, oltre a generare una serie di detonazioni minori.

Il sito colpito appartiene alla Accurate Energetic Systems, LLC, azienda situata al confine tra le contee di Hickman e Humphreys, circa un’ora a sud-ovest di Nashville, come confermato dall’ufficio dello sceriffo locale alla CNN.

La testimonianza del disastro

Lo sceriffo Chris Davis ha definito l’episodio “una devastante esplosione” nel corso della conferenza stampa, spiegando che le squadre di emergenza sono riuscite a mettere in sicurezza l’area entro la tarda mattinata. “Abbiamo ancora persone disperse” ha dichiarato, confermando anche alcune vittime accertate.

Numerose agenzie di soccorso sono intervenute per contenere l’incendio e valutare i danni, ma l’accesso diretto al luogo è stato temporaneamente interdetto a causa del rischio di ulteriori esplosioni.

Il video

Un video aereo mostra l’ampiezza della distruzione nella struttura della Accurate Energetic Systems, dove si producono esplosivi militari e composti altamente reattivi destinati al Dipartimento della Difesa statunitense e ad altri mercati industriali.

Diversi residenti delle aree vicine hanno raccontato di aver percepito la potenza dell’impatto. “Ho pensato che la mia casa stesse crollando” ha riferito un cittadino all’Associated Press, spiegando di abitare poco distante dall’impianto e di aver capito quasi subito, quindi, cosa fosse accaduto.

Le autorità della contea di Hickman hanno invitato i cittadini a tenersi lontani dall’area finché i soccorritori non avranno completato le operazioni di sicurezza.

La conta dei dispersi

Il sindaco della contea di Hickman, Jim Bates, ha parlato di “almeno 13 persone disperse” a Abc News, mentre si indaga ancora sulle cause dell’esplosione. Secondo CBS News le persone che mancano all’appello sarebbero almeno 19.

“È in corso un’indagine molto approfondita, non ci limiteremo a raccogliere i detriti e andarcene. Probabilmente resteremo qui per qualche giorno. Stiamo cercando di prenderci tutto il tempo necessario in questo momento. Stiamo dando priorità alle persone coinvolte, alle loro famiglie e cerchiamo di essere molto compassionevoli nei loro confronti”.

Il primo cittadino ha affermato che la Accurate Energetic Systems sta “collaborando in ogni modo possibile”. Inoltre, ha ricordato come nel 2014 si era già verificata nel sito una “piccola esplosione di munizioni”, ma da quella data non erano stati mai riscontrati problemi in fatto di sicurezza.