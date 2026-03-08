Esplosione all'ambasciata Usa a Oslo, cosa si sa sulle cause e perché la guerra in Iran non sarebbe collegata

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si indaga sulle cause dell’esplosione all’ambasciata Usa a Oslo. La polizia norvegese avrebbe precisato che non ci sono notizie di feriti e che l’ordigno avrebbe causato lievi danni materiali a uno degli ingressi. Tra le ipotesi al vaglio anche la possibilità che l’esplosione non si collegata alla guerra in Iran: “È troppo presto”, le parole degli inquirenti.

Esplosione all’ambasciata americana a Oslo, cosa è successo

Come riporta RaiNews, secondo quanto comunicato dal dipartimento di polizia di Oslo, l’esplosione all’ambasciata Usa a Oslo è avvenuta intorno all’una di notte dell’8 marzo.

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto del fumo levarsi dalla zona circostante il complesso diplomatico.

“Siamo in costante dialogo con il personale dell’ambasciata”, si legge in una nota ufficiale della polizia. “Non risultano persone ferite e stiamo lavorando per determinare la natura e l’origine dell’esplosione”.

Reuters riporta che ancora non sarebbe chiaro cosa abbia causato il boato e chi ci sia dietro.

Le cause

L’Ansa specifica che l’ordigno utilizzato ha causato lievi danni materiali a uno degli ingressi dell’ambasciata statunitense a Oslo.

Gli inquirenti hanno sottolineato che “è troppo presto” per determinare se l’esplosione sia da collegare alla guerra in Iran.

Iran International riferisce che le misure di sicurezza sono state rafforzate per proteggere sia la comunità della diaspora iraniana che la comunità ebraica in Norvegia.

Le parole della polizia di Oslo

Come riporta l’Ansa, secondo la polizia di Oslo potrebbe essere stato un atto terroristico.

Si starebbe indagando anche su altri moventi.

Frode Larsen, capo dell’unità congiunta per le indagini e l’intelligence della polizia, ha dichiarato all’emittente pubblica Nrk: “Una delle ipotesi è che si tratti di un atto terroristico, ma non siamo completamente fermi a questo. Dobbiamo essere aperti alla possibilità che ci possano essere altre cause dietro quanto accaduto”.

BBC riporta che le autorità norvegesi hanno definito l’incidente “inaccettabile”, mentre il ministro degli Esteri Espen Barth Eide ha sottolineato che “la sicurezza delle missioni diplomatiche è molto importante per noi”.