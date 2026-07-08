Esplosione alla Pirotecnica Mattei vicino Rieti, morti madre e figlio: nel 2023 altro incidente con 3 vittime

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Esplosione all’interno di una fabbrica della Pirotecnica Mattei, a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Il bilancio è passato da due dispersi a due vittime, dopo il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco dei corpi che appartengono a una donna e a un giovane. Restano da chiarire le cause della deflagrazione durante la fase di lavorazione. Per la stessa azienda si sono verificati altri tragici episodi, come nel 2023 e nel 2014, per un totale di sei persone che hanno perso la vita.

Esplosione in una fabbrica vicino a Rieti

Vicino a Rieti, a Sant’Anatolia di Borgorose, si è verificata un’esplosione in un’azienda pirotecnica. Gli iniziali due dispersi sono stati confermati come vittime.

Si tratta di un uomo di trent’anni, Simone Colle, che lavorava all’interno della fabbrica, e di una donna, sua madre di sessant’anni, Teresa Tozzi.

ANSA

Altri due gli operai coinvolti, che risultano feriti in modo lieve secondo quanto riportato da Il Messaggero, mentre per Repubblica risultano illesi.

Cosa è accaduto?

Numerosi i vigili del fuoco che stanno operando sul luogo dell’esplosione. Sarebbe più corretto parlare di più esplosioni, infatti ne sono state avvertite tre. La prima, che ha portato i soccorsi sul luogo, è avvenuta alle 09:08 dell’8 luglio.

Poi, altre due esplosioni. Non è ancora chiaro, però, in che momento della lavorazione sia avvenuto l’incidente che ha portato alla deflagrazione. La morte delle due persone è stata confermata dalle squadre entrate all’interno della struttura e poi dal procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, a margine di un sopralluogo nell’area.

L’esplosione sarebbe avvenuta all’interno di una struttura per il confezionamento dei fuochi d’artificio, non durante la creazione. La Procura aprirà un fascicolo per ulteriori accertamenti tecnici per capire cosa è accaduto.

I precedenti della pirotecnica Mattei

Nella Pirotecnica Mattei è avvenuto un altro incidente. Nel luglio del 2023, in un’altra esplosione hanno perso la vita tre persone: Franco e i suoi due figli Anna e Claudio Colle. Sono parenti delle vittime dell’incidente dell’8 luglio 2026.

Prima ancora nel 2014, un’altra esplosione nello stesso territorio, a Tagliacozzo nello specifico, in questo caso l’azienda era la pirotecnica Paolelli. Il 9 luglio hanno perso la vita Valerio Paolelli e gli operai Antonio Marsani e Antonello D’Ambrosio.

In Italia c’è una lunga storia di esplosioni in questo settore, come nel 2024 a Messina.