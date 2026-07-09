Esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, un morto: la fabbrica smonta e disattiva munizioni militari

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un’esplosione avvenuta intorno alle 9 all’interno dello stabilimento della Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti. La fabbrica è specializzata nella demilitarizzazione di ordigni ed esplosivi bellici ed è già stata teatro di altri due incidenti mortali negli ultimi anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso, i carabinieri e le forze dell’ordine.

Esplosione avvertita a grande distanza

La violenta esplosione è stata avvertita anche a diversi chilometri di distanza, richiamando immediatamente l’attenzione dei residenti della zona.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare in quale fase delle lavorazioni si sia verificata l’esplosione.

ANSA

L’area interessata dall’incidente è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza.

Di cosa si occupa la Sabino Esplodenti

La Sabino Esplodenti è una delle principali aziende italiane specializzate nella demilitarizzazione di materiale bellico.

Lo stabilimento di Casalbordino si occupa in particolare dello smontaggio, della disattivazione e del recupero di munizioni, bombe, missili e altri ordigni provenienti da arsenali militari o da attività di bonifica.

Si tratta di operazioni altamente specialistiche, che prevedono la separazione dei diversi componenti degli esplosivi e il successivo recupero o smaltimento dei materiali secondo procedure di sicurezza particolarmente rigorose.

Proprio la natura delle lavorazioni rende il sito uno degli impianti industriali più delicati del settore, sottoposto a specifiche norme di sicurezza e a continui controlli.

Terza tragedia nello stabilimento in sei anni

L’esplosione del 9 luglio 2026 si configura come il terzo incidente mortale che colpisce la Sabino Esplodenti nel giro di pochi anni.

Il 21 dicembre 2020 un’altra forte deflagrazione costò la vita a tre operai impegnati nelle attività del sito. Meno di tre anni dopo, il 13 settembre 2023, una seconda esplosione provocò la morte di altri tre lavoratori.

Per quest’ultima tragedia è tuttora in corso un procedimento giudiziario presso il Tribunale di Vasto nei confronti di 10 persone tra dirigenti aziendali e responsabili della sicurezza, accusate a vario titolo di omicidio colposo e disastro colposo.

Casalbordino si ferma dopo la tragedia

La nuova esplosione ha profondamente colpito la comunità di Casalbordino, già segnata dai precedenti incidenti avvenuti nel medesimo stabilimento.

In segno di lutto il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha deciso di annullare la cerimonia di inaugurazione della strada provinciale 236, prevista proprio nella mattinata del 9 luglio a Casalbordino. La decisione è stata presa poche ore dopo la conferma della morte dell’operaio.