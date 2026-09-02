Esplosione alla stazione di Augusta in Germania, diversi feriti: verifiche sulla causa, cosa si sa

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Momenti di paura nella notte in Germania, ad Augusta, dove si è verificata un’esplosione nei pressi della stazione ferroviaria centrale. L’allarme è scattato alle 3:15, quando alla polizia è arrivata una chiamata di emergenza. Il traffico ferroviario è inizialmente stato completamente sospeso e sul posto è intervenuta anche una squadra di artificieri dell’Ufficio regionale di polizia criminale della Baviera. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe esploso un oggetto al momento non identificato.

Germania, esplosione nella stazione di Augusta

Nell’esplosione sono rimasti lievemente feriti una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18 anni, entrambi a causa di un trauma da scoppio. Alcuni vetri delle finestre sono inoltre stati danneggiati.

L’edificio della stazione e il binario 1, come riporta Bild, sono stati chiusi. Il traffico ferroviario, seppur fortemente condizionato dall’intervento, ha ricominciato a procedere sugli altri binari.

ANSA

I passeggeri possono ora raggiungere le altre banchine attraverso gli ingressi nord e sud.

La polizia ha invitato inoltre la popolazione a evitare la zona. L’intervento ha provocato disagi anche alla circolazione stradale e al trasporto pubblico locale.

Indagini in corso: la pista della criminalità organizzata

Al momento resta da accertare con precisione la causa dell’esplosione. Gli artificieri sono al lavoro per verificare la natura dell’oggetto esploso e mettere in sicurezza l’area.

Secondo le informazioni raccolte da Bild, a esplodere sarebbe stata una bomba a mano davanti a una gioielleria turca.

La polizia sta verificando un possibile collegamento con la criminalità organizzata. A quanto pare, la stazione ferroviaria centrale non sarebbe stata l’obiettivo dell’attacco.

Nuovo allarme bomba

Dopo un’esplosione, si è verificato però un nuovo allarme bomba alla stazione centrale di Augusta. Secondo la Bild, un cane addestrato a individuare esplosivi avrebbe segnalato la presenza di un ordigno in un cestino.

Pochi giorni fa il tentato attacco con droni a Lipsia

L’esplosione arriva dopo che il ministro dell’Interno tedesco ha attribuito a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia incassando il sostegno di Ursula von der Leyen.

“Solidarietà, arriveranno risposte chiare”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea.

“Non siamo in guerra, ma siamo bersaglio quotidiano di aggressioni belliche ibride”, ha spiegato il ministro cristianosociale che ha precisato che i droni e gli esplosivi usati sono noti da altri sabotaggi del Cremlino e che l’attacco è stato sferrato attraverso agenti “usa e getta”.

Lunedì, inoltre, è avvenuto il ritrovamento di diversi ordigni esplosivi nei pressi della sottostazione elettrica di Turnow-Preilack, sempre in Germania.