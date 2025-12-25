Esplosione davanti la chiesa di Sezze vicino Latina, petardi sul presepe poco prima della messa: nessun ferito

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

C’è stata un’esplosione di fronte alla chiesa di Sezze. Da un’auto alcune persone hanno lanciato dei petardi sul presepe disposto sotto il portico della chiesa di San Carlo, in provincia di Latina. C’erano diverse persone all’interno e all’esterno della chiesa in preparazione della celebrazione natalizia; fortunatamente non ci sono feriti. L’esplosione ha fatto tremare l’edificio, ma senza causare danni.

Esplosione alla chiesa di Sezze

C’è stata una forte esplosione di fronte alla chiesa di Sezze Scalo, poco prima della messa di mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre. Si tratta della parrocchia di San Carlo da Sezze, che si è ritrovata a fronteggiare momenti di paura.

La forte esplosione, secondo la nota ufficiale del Comune, avrebbe fatto tremare l’edificio sacro. Al suo interno vi erano il parroco e vicario foraneo di Sezze, don Gianmarco Falcone. L’uomo di Chiesa era impegnato nei preparativi per la celebrazione della Santa Messa.

Esplosione alla chiesa di Sezze

Anche diversi cittadini hanno denunciato di aver sentito l’esplosione a diverse centinaia di metri di distanza, non ancora informati sul luogo della detonazione.

Petardi sul presepe

L’obiettivo dell’esplosione sarebbe stato il presepe posto sotto il portico della chiesa. Quanto accaduto sarebbe stato segnalato dai presenti: un’auto si è avvicinata alla chiesa e ha lanciato dei petardi sulla struttura del presepe.

Per il momento risultano ignoti gli autori del gesto. Il presepe, realizzato da alcuni giovani della catechesi, è stato danneggiato e poi risistemato, ma mostra ancora i segni dell’atto vandalico.

Le parole del parroco

C’è dispiacere nelle parole del parroco della chiesa di San Carlo da Sezze. Il presepe non è stato danneggiato in maniera grave, ma era stato comunque realizzato da alcune famiglie della comunità, dai genitori e dai ragazzi della catechesi.

Il parroco, don Gianmarco Falcone, fa sapere che un simile gesto di disprezzo verso il presepe, simbolo di pace, ha lasciato tutti molto dispiaciuti.

I carabinieri sono stati allertati e, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso per individuare i responsabili. Intanto, dal parroco arrivano gli auguri di Natale anche per gli autori del gesto.