Esplosione in Myanmar causa almeno 46 morti e 74 feriti, strage nel villaggio Kaungtup al confine con la Cina

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una violentissima esplosione si è verificata in Myanmar intorno a mezzogiorno di domenica 31 maggio. Un intero edificio, all’interno del quale si ritiene fossero stoccati ingenti quantitativi di esplosivi per l’estrazione mineraria, è saltato in aria nel villaggio di Kaungtup, mietendo vittime e distruggendo le abitazioni circostanti. Il bilancio provvisorio parla di almeno 46 morti e 74 feriti accertati.

Esplosione in Myanmar causa almeno 46 morti

La tragedia si è consumata nel nord-est della nazione, all’interno del comune di Namhkam, in un’area posizionata a circa tre chilometri di distanza a sud del confine cinese.

La zona in questione si trova attualmente sotto il fermo controllo dell’Esercito di Liberazione Nazionale Ta’ang, un gruppo armato locale protagonista di periodici scontri contro il governo centrale del Myanmar.

ùLe operazioni di soccorso, scattate immediatamente dopo il boato, hanno svelato scenari drammatici all’arrivo delle prime pattuglie di assistenza medica.

Un soccorritore locale ha riferito all’agenzia Associated Press che, fino alla serata di domenica, le squadre d’emergenza avevano provveduto al recupero di 46 corpi esanimi, tra i quali figurano anche sei bambini.

I resti delle vittime sono stati trasferiti d’urgenza lontano dal sito della strage per essere sottoposti alle procedure di cremazione.

Nel frattempo, i 74 feriti estratti dalle macerie sono stati trasportati verso il vicino ospedale della cittadina per ricevere le cure del caso.

Almeno 100 le case distrutte o danneggiate

Le stime sull’esatta portata del disastro restano tuttora provvisorie e potrebbero purtroppo aggravarsi nelle prossime ore, mentre le operazioni di soccorso stanno continuando senza sosta.

Un secondo soccorritore, rimasto anonimo per ovvie ragioni di sicurezza personale, ha evidenziato come l’onda d’urto del materiale esplosivo abbia letteralmente danneggiato più di 100 case situate nei pressi del perimetro dell’edificio crollato, amplificando il numero degli sfollati.

Il numero dei morti in continuo aumento

Alcuni media indipendenti locali e l’agenzia di stampa online Shwe Phee Myay, attiva nello Stato Shan, hanno già iniziato a diffondere stime ancora più pesanti sul numero dei decessi, parlando di una quota compresa fra 50 e 55 morti.

I canali d’informazione birmani hanno pubblicato numerosi video e foto delle macerie, che mostrano una gigantesca colonna di fumo nero alzarsi dal villaggio e svariati stabili ridotti a cumuli di mattoni.