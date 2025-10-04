Esplosione in officina a Pomigliano d'Arco vicino Napoli, 3 operai feriti: uno è grave

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Disastro nella provincia di Napoli. A Pomigliano d’Arco tre operai sono rimasti feriti a seguito dell’esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni. Due di essi sarebbero in gravi condizioni. Le cause dell’esplosione sono ancora oggetto di accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e della compagnia di Castello di Cisterna per gli opportuni rilievi.

Esplosione in un’autofficina a Pomigliano d’Arco

Come anticipato, le circostanze che hanno provocato l’incidente sono attualmente oggetto di indagine. Come riporta Napoli Today nel corso della mattinata di sabato 4 ottobre a Pomigliano d’Arco, nella provincia di Napoli, all’interno di un’officina di autodemolizioni si è verificata un’esplosione.

Si tratta dello stabilimento Motortecno di via San Giusto, al confine con Tavernanova di Casalnuovo. L’esplosione ha portato al ferimento di tre operai.

Incidente sul lavoro a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli: tre operai sono rimasti feriti dopo un'esplosione in un'officina, due sono gravi

Come scrive Il Gazzettino Vesuviano l’evento si sarebbe verificato alle 9:30 mentre erano in corso interventi su un’automezzo da rottamare. Il veicolo era alimentato a Gpl e probabilmente il bombolone al suo interno non era stato svuotato del tutto.

Durante una manovra con un braccio meccanico, quindi, si sarebbe verificata l’esplosione nel piazzale dell’impianto che ha investito i tre uomini al lavoro.

Due operai al Cardarelli di Napoli

Come anticipato due operai sono in gravi condizioni. Si tratta di due giovani di 29 e 31 anni con ustioni estese e traumi. Il Gazzettino Vesuviano scrive che sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il primo sarebbe in pericolo di vita, mentre il 31enne sarebbe in prognosi riservata.

Il terzo operaio colpito dalla deflagrazione ha 39 anni e avrebbe riportato lesioni meno gravi, per questo è stato medicato sul posto e trasportato solo in seguito all’ospedale del Mare.

Le indagini

Una volta ricevuta la segnalazione in via San Giusto sono arrivati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco e le ambulanze. I militari, arrivati da Pomigliano d’Arco e da Castello di Cisterna, sono al lavoro per gli opportuni rilievi dopo aver messo l’area in sicurezza.

Le indagini per stabilire le cause dell’incidente sono in corso. Nel 2024 a Pontida un operaio di 44 anni è morto mentre lavorava in un’autofficina, investito da un mezzo pesante.