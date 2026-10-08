Esplosione in officina a Roma in zona Casal Monastero, morto operaio: sospensioni di un camion "saltate"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Esplosione a Roma nella mattinata di giovedì 8 ottobre: un operaio è morto all’interno di un’officina in via Rocca di Cave, in zona Casal Monastero. Stando alle prime informazioni, a esplodere sarebbe stato un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante i soccorsi e le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto a causa delle ferite riportate nell’esplosione.

Incidente sul lavoro a Roma: morto operaio

Attorno alle 11 del mattino di giovedì 8 ottobre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Rocca di Cave, in zona Casal Monastero a Roma, in seguito a un’esplosione avvenuta all’interno di un’officina dedicata alla riparazione di automobili.

Sul posto era presente anche il personale sanitario del 118. Nonostante i soccorsi e le manovre di rianimazione, un operaio è morto.

La ricostruzione dei fatti sull’esplosione in officina a Roma

In base alla ricostruzione dei fatti riportata dal Tg La7, la vittima era impegnata in un intervento di riparazione e manutenzione su un mezzo pesante quando è stato travolto dalla deflagrazione.

I Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte a una scena drammatica e hanno iniziato immediatamente le manovre di primo soccorso, avviando la rianimazione cardiopolmonare. I sanitari hanno poi proseguito le manovre di rianimazione, che purtroppo si sono rivelate vane. I traumi riportati si sono rivelati troppo gravi.

Come riportato da ANSA, i Vigili del Fuoco hanno riferito che l’uomo è morto per l’esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion.

Le indagini sul nuovo incidente sul lavoro a Roma

Sul luogo del nuovo incidente sul lavoro a Roma, oltre ai Vigili del Fuoco con la squadra Rustica 10/A e il Capo turno provinciale e al personale sanitario del 118, sono giunti anche il personale Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Asl e la Polizia di Stato, a cui sono stati affidati gli accertamenti di rito e la ricostruzione precisa della dinamica di quanto accaduto.

In particolare, le indagini sono finalizzate a chiarire le circostanze in cui si è verificata l’esplosione del componente del sistema di sospensione del mezzo pesante presente nell’officina dove è deceduto l’operaio.