Esplosione in un appartamento a Sanremo per una fuga di gas, morto un uomo di 64 anni

Un uomo di 64 anni è morto a causa di una violenta esplosione che ha devastato il suo appartamento a Sanremo, nel quartiere Baragallo. L’uomo, Riccardo Pogliano, si trovava da solo nell’abitazione quando è avvenuta la deflagrazione, seguita da un incendio. In corso le indagini, a provocare l’esplosione forse una fuga di gas.

Esplosione in una palazzina a Sanremo

L’esplosione è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 29 marzo, a Sanremo, in provincia di Imperia.

Poco dopo le 9 c’è stata una violentissima esplosione che ha sventrato un appartamento al primo piano di una palazzina in via Margotti. Lo riferisce Ansa.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’esplosione a Sanremo, in via Margotti

Un boato fortissimo che ha fatto tremare le abitazioni vicine, seguito da un incendio.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la polizia e i carabinieri.

Morto un uomo di 64 anni

Nell’esplosione è morto un uomo di 64 anni, Riccardo Pogliano. Pare che l’uomo vivesse da solo, per lui non c’è stato niente da fare.

Quando sono entrati, dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate dopo l’esplosione, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Evacuata una famiglia

L’esplosione ha devastato l’abitazione, al primo piano di una palazzina di 8 appartamenti.

Oltre a quello distrutto sono stati dichiarati inagibili altri due appartamenti: quello accanto dove vive una coppia, colpito in pieno dall’onda d’urto dello scoppio, e quello sottostante.

Dalle verifiche effettuate invece, come riporta il Corriere della Sera, non hanno riportato danni gli edifici vicini, tra cui una scuola che si trova a pochi metri di distanza, chiusa nella giornata di sabato.

Le indagini

La strada è stata transennata e chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti della polizia scientifica.

Sono in corso le indagini e le verifiche per chiarire la dinamica e le cause di quanto accaduto.

A causare l’esplosione potrebbe forse essere stata una fuga di gas. Un portavoce dell’Italgas ha però detto che dalla prime verifiche effettuate “gli impianti di pertinenza della società sono risultati integri”.

Di conseguenza, la causa sarebbe da ricondurre ad altra origine: spetterà agli inquirenti stabilire cosa sia successo.