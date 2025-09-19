Esplosione in un'azienda di rifiuti a Marcianise vicino Caserta, tre operai morti e un disperso
È di tre operai morti e un disperso il bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta in un'azienda di rifiuti di Marcianise, in provincia di Caserta
Un’esplosione avvenuta nell’azienda Ecopartenope di Marcianise, nel Casertano, ha provocato la morte di tre operai. I soccorritori intervenuti sul posto sono alla ricerca di un quarto lavoratore che risulterebbe al momento disperso. Altre due persone sarebbero rimaste ferite lievemente.
L’esplosione a Marcianise
Sul luogo sono all’opera diverse squadre di vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine intervenute per circoscrivere l’area per motivi di sicurezza. In corso e operazioni di ricerca del quarto operaio rimasto coinvolto nell’incidente.
Stando alle prime ricostruzioni, la deflagrazione si sarebbe verificata nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, mentre erano in corso il lavori di manutenzione degli impianti dell’azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti. Secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale, un serbatoio di oli esausti sarebbe esploso con una potenza tale da sbalzare i presenti a diversi metri di distanza.
La zona dove si trova l’azienda coinvolta nell’esplosione che ha portato alla morte di almeno tre operai
L’incidente nell’azienda di rifiuti nel Casertano
La forte esplosione è stata sentita a chilometri di distanza, anche dai comuni vicini all’area industriale, mettendo in allarme gli abitanti e mandando in frantumi i vetri di alcune abitazioni.
Le autorità hanno disposto l’evacuazione delle aziende adiacenti e raccomandato ai cittadini di non avvicinarsi alla zona, per il pericolo di incendi o crolli.
Notizia in aggiornamento…