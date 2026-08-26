Esplosione in un B&B a Mileto vicino Vibo Valentia, bambina di 10 anni e genitori feriti gravemente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Mileto, vicino Vibo Valentia, c’è stata un’esplosione in un B&B. Tre i feriti, in modo grave: si tratta di una bambina di 10 anni e dei suoi genitori. Tutti e tre hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado diffuse su oltre il 30% del corpo. Dopo l’esplosione si è sviluppato un incendio, immediatamente domato dai Vigili del Fuoco.

L’esplosione nel B&B a Mileto vicino Vibo Valentia

L’esplosione è avvenuta nella serata di martedì 25 agosto, tra le 20,30 e le 20,40.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, la famiglia, di nazionalità slovena, si stava apprestando a cenare.

La deflagrazione ha causato danni al solaio dei locali interessati, con il distacco delle pignatte (i blocchi laterizi di alleggerimento) e il crollo di una parete in cartongesso.

Dopo l’esplosione si è sviluppato anche un incendio, subito domato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Come stanno i 3 feriti nell’esplosione a Mileto

La bambina di 10 anni e i suoi genitori sono rimasti feriti in modo grave. Tutti e 3 hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado diffuse su più del 30% della superficie corporea.

Il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno successivamente trasportati dal Pronto soccorso di Vibo Valentia all’aeroporto di Lamezia Terme. Qui erano stati predisposti tre diversi voli per permettere il loro trasferimento in centri specializzati.

A coordinare le operazioni è stato il direttore del Pronto soccorso di Vibo Valentia, Enzo Natale. Per organizzare uno dei trasferimenti è stato coinvolto il viceprefetto Antonio Crisafulli, che ha ottenuto dal ministero della Difesa la disponibilità di un velivolo dell’Aeronautica militare. Gli altri due voli sono stati messi a disposizione dal 118 della Calabria e da quello della Sicilia.

I tre feriti sono ricoverati in diversi centri specializzati (la bimba a Bari, il padre a Palermo e la madre a Catania) in prognosi riservata.

Le indagini sull’esplosione nel B&B a Mileto

Le indagini sull’esplosione in Calabria sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia: saranno gli accertamenti a stabilire l’origine dell’esplosione.

Le attenzioni si concentreranno, in particolare, sulla bombola di gas, sull’impianto e le condizioni di sicurezza dell’alloggio.

L’intera struttura ricettiva è stata posta sotto sequestro.