Esplosione in un bar di Madrid per fuga di gas, almeno 25 feriti: 3 persone in pericolo di vita a Vallecas

Un violento boato ha scosso il quartiere popolare di Vallecas, a sud di Madrid, nel pomeriggio di sabato 13 settembre. Intorno alle 16 un’esplosione ha distrutto il bar “Mis Tesoros”, provocando il parziale crollo dell’edificio che lo ospitava. Secondo i servizi di emergenza, ci sono almeno 25 feriti, di cui tre in condizioni gravi e altri due giudicati “potenzialmente gravi”.

La deflagrazione, che ha colpito un palazzo di tre piani in via Manuel Maroto, sarebbe stata causata da una fuga di gas.

I vigili del fuoco, intervenuti con 17 squadre e supportati dall’unità cinofila e da droni della polizia, hanno estratto tre persone dalle macerie e verificato che non ci fossero altre vittime intrappolate.

Esplosione in un bar di Madrid: i feriti sono almeno 25, tre di loro sono in gravi condizioni

Come riporta AGI, sul posto sono arrivate numerose ambulanze e squadre di protezione civile, che hanno soccorso immediatamente i feriti, trasportandone alcuni in ospedale.

L’intera zona è stata evacuata e isolata con un ampio cordone di sicurezza per permettere ai tecnici di valutare la stabilità della palazzina danneggiata.

L’ipotesi fuga di gas

Il tetto del locale è crollato parzialmente e i detriti hanno invaso la strada, come mostrano le prime immagini diffuse dai servizi di emergenza.

Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito “un’esplosione fortissima” e di aver visto uscire fumo e polvere dalle finestre del palazzo.

Secondo le prime verifiche, la causa sarebbe da ricondurre a una perdita di gas, anche se l’origine esatta non è ancora stata individuata.

I vigili del fuoco stanno ora lavorando per mettere in sicurezza l’edificio e scongiurare ulteriori crolli.

Le parole del sindaco di Madrid

Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espresso solidarietà ai feriti e alle loro famiglie.

“Stiamo monitorando la situazione a Puente de Vallecas. Le nostre squadre di emergenza stanno lavorando instancabilmente con 18 unità, inclusa l’unità cinofila, e con il supporto aereo della polizia”, ha scritto sui social.

Le autorità cittadine hanno invitato i residenti della zona a evitare l’area fino a quando i soccorsi e le verifiche strutturali non saranno completati.